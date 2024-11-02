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全台農損逾2.7億元 花東全品項現金救助

2024/11/2 12:54（11/2 13:43 更新）
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颱風康芮造成全台農損，農糧署指出，截至1日下午4時止，通報農損新台幣2億7569萬元，目前完成初步勘災，預計公告台東縣、花蓮縣農產業全品項，辦理天然災害現金救助與低利貸款。圖為台東池上鄉稻米倒伏泡水。中央社記者盧太城台東攝 113年11月2日
颱風康芮造成全台農損，農糧署指出，截至1日下午4時止，通報農損新台幣2億7569萬元，目前完成初步勘災，預計公告台東縣、花蓮縣農產業全品項，辦理天然災害現金救助與低利貸款。圖為台東池上鄉稻米倒伏泡水。中央社記者盧太城台東攝 113年11月2日
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（中央社記者盧太城台東縣2日電）截至昨日下班前統計，颱風康芮造成全台農損新台幣2億7569萬元，農糧署完成初步勘災，將公告台東縣、花蓮縣農產業全品項，辦理天然災害現金救助與低利貸款。

副總統蕭美琴今天到台東、花蓮勘查農業災情，農糧署副署長姚志旺簡報中表示，截至1日下午4時止，通報農損2億7569萬元，其中最嚴重的是雲林縣損失1億5009 萬元，台東縣損失3621萬元，花蓮縣損失1875萬元，宜蘭縣損失1547萬元。

姚志旺表示，目前完成初步勘災，預計公告台東縣、花蓮縣農產業全品項，辦理天然災害現金救助與低利貸款。農民可向當地農會申請有機質肥料，補助有機或友善耕作農戶3萬元/公頃；慣行農耕農民2萬元/公頃。

農業保險部分，目前15品項19張氣象參數型保單，這次有水芋、柚等6項達理賠標準，計理賠451件、2683萬元，已促請產險公司儘速撥付。凱米、山陀兒及康芮颱風累計15品項理賠2024件、7835萬元。花蓮縣及台東縣保險理賠合計39件、457萬元。

姚志旺表示，農業部將啟動災後復原輔導服務團，協助農友復耕及病蟲害用藥輔導。輔導釋迦轉作及品種更新，倘因田區受災欲更新品種或轉作指定作物，提供農友技術輔導及補助轉作一次性田間管理費每公頃10萬元至20萬元，或品種更新費每公頃5萬元。

稻米部分，已輔導糧食業者預為建立濕稻穀協力烘乾機制、加強經收作業，必要時啟動調運烘乾機制，調運稻穀到其它業者處協助烘乾。

另依「收購天然災害稻穀作業要點」啟動收購災害榖收購機制。（編輯：郭諭儒）1131102

颱風康芮造成全台農損，農糧署指出，截至1日下午4時止，通報農損新台幣2億7569萬元，其中台東縣損失3621萬元。圖為台東即將採收的臍橙落果嚴重。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年11月2日
颱風康芮造成全台農損，農糧署指出，截至1日下午4時止，通報農損新台幣2億7569萬元，其中台東縣損失3621萬元。圖為台東即將採收的臍橙落果嚴重。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年11月2日
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