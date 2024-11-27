華梵國際雕塑節 創作探討自然災害、AI時代溝通

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（中央社記者許秩維台北27日電）華梵大學舉辦國際雕塑藝術節，邀7名國內外雕塑家參與，例如美國藝術家以自然災害為題，首次嘗試保麗龍鑄銅創作；日本藝術家創作高大的傳聲筒，凸顯AI時代的人際溝通課題。

華梵大學今天發布新聞稿指出，華梵大學國際雕塑藝術節是國內唯一每年持續舉辦的雕塑營活動，今年仍由佛教藝術系專任客座教授、知名雕塑家黎志文策展主持，7名國內外雕塑家從10月31日起至11月30日駐營華梵，陸續完成石雕、木雕、鑄銅、陶藝等藝術創作。

華梵大學校長李天任表示，感謝黎志文出錢出力出資源的積極投入，讓每年國際雕塑藝術節都有全球知名的雕塑家到華梵創作，並將作品留在校園，成為最好的公共藝術。

今年國際雕塑家的創作主題都與時下最夯的社會議題有關，例如4月曾到華梵駐村3個月的法國雕塑家希維雍再度來訪，並利用台灣廢棄木材重組成方形的鑄銅造形，象徵台灣不同階層的面貌。

曾擔任20年消防員與護理員的美國藝術家萊特，則以美國森林大火與台灣地震頻繁等自然災害為題，首次嘗試保麗龍鑄銅創作；擅長石雕的日本藝術家淺川洋行用大理石材創作出高大的傳聲筒，凸顯AI時代人與人之間的溝通課題。

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國內雕塑家的作品也各具特色，例如溫岳彬配合華梵以佛教理念創校的背景，完成大理石雕作品「靜謐」，造型宛如坐上去可以讓人放鬆的椅子，但又流露出一點拘束感，象徵學習宗教須擺脫束縛才能追求精神歸屬；蔡楊吉則以祥和、圓融為理念，完成高1米4的荷花木雕，向外遠眺的青蛙象徵突破框架的意涵。

李天任指出，感謝所有藝術家的參與，讓國際雕塑藝術節加速凝聚學校的文化藝術氛圍，這項有意義的活動未來將持續辦理，並積極向外尋求資源，將範圍擴大至新北石碇等校外地區，讓更多人可親炙國際藝術大師的風采。（編輯：李亨山）1131127