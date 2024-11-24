高年級大學生2 / 一家四口都在讀大學 吳桂竺與妻女共享學習樂趣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣面臨少子女化將進入超高齡社會，國內多所大專鎖定50歲以上的熟齡學生族群，設計樂齡課程或專門學程。中央社藉由採訪不同地區的熟齡學生代表和學校，分享熟齡族群的學習心得，探究熟齡教育趨勢、挑戰和因應之道。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高年級大學生2（中央社記者陳至中台北24日電）華梵大學大學部約1/4是45歲以上的「大齡學生」。現年53歲的吳桂竺和妻子、2個女兒，一家4口都正在讀大學，直說最大的好處，就是家裡永遠有共同話題可聊。

期中考週的週五，華梵大學位於新北市石碇區的校園內，不少年輕學子趕著搭校車，準備到市區過週末。然而，校園內還有一批看起來較為成熟的面孔，仍在各大小實驗室、教室中熱情地學習。

民國60年出生的吳桂竺就是其中一人，他操作著3D陶瓷列印機器，精心察看每一個列印出來的成品，談起老師如何教導調配陶土的軟硬度、讓機器擠出來剛剛好，眼睛始終綻放著光芒。

吳桂竺原本學的是模具製造，後來投入磁磚建材業務，事業穩定後開始在台北市孔廟的民間協會當志工，一連當了20多年。那時協會的理事長高柏園出任華梵大學校長，積極鼓勵志工幹部們進修，吳桂竺就抱著不妨一試的心態，重新回到校園。

一開始吳桂竺還不敢修太多課，先在美術與文創系修了12個學分，沒想到對工藝實作越來越有興趣，現在的他已經讀到研究所2年級。原來的事業也經過精心調整，如今他每天早上開車接送2個女兒到其他大學後，就和妻子一同來到華梵埋首學習，空閒時間再去開一下多元計程車，生活過得非常充實。

吳桂竺說，一家4口都在讀大學，最大的好處就是家裡有很多話題可聊。比起一般家長分享的是30、40年前的過時的求學經驗，他的大學生活是「進行式」，從選課、用電腦查資料、做報告、透過社群溝通，到疫情期間的線上學習，家人同步分享了許多經歷和時光。

吳桂竺謙虛地說，像他這樣的「大齡學生」，廣泛分布在華梵大學各系，甚至有70、80歲的人讀完研究所還不過癮，又重新進入同系的大學部。一名同學甚至跟他說，花錢繳學費住大學宿舍，比去養老院還便宜，何況這裡有各種不同的老師，還有許多年輕學生可以互動，總能感染年輕的氣息。

佛教藝術系約7成學生是45歲以上，比率為華梵大學最高。系主任陳俊吉指出，18歲的學生讀書主要是為文憑、為就業，大齡學生則是為了追求興趣，或是退休、兒女成年後，透過學習找到新的生活重心，也因此學習態度更積極、更主動，絕對不是學校排了什麼課就去上。

面對台灣人口結構的改變，許多大學都將招生目光轉向高年齡層。作為先行者，陳俊吉分享經驗，大齡學生更注重「品牌」，選課前都會考量許久，「要看你夠不夠教我。」如果課程本身沒有足夠的吸引力、專業不夠，他們會覺得在社團、社區大學學習就可以了，何必千里迢迢跑到大學。

而校系要吸引大齡學生，也要有不同的行銷策略。陳俊吉說，絕對不像招收18歲學子一樣，拍一個好看的影片、展現校園青春活力就行，「這對他們來講是毫無吸引力的。」比較可行的是靠口耳相傳的方式，讓口碑逐漸擴散出去。

華梵大學校長李天任表示，大齡學生向學的心，比年輕人更為炙熱，且他們對求取知識的渴望，對老師來講也是很大的鼓舞。華梵大學很早就看到這是一個值得開發的市場，逐漸發展成全齡、無疆界的學校。

華梵大學將各系的課程模組化，讓學生可以自由選擇，對於大齡學生也提供更多的彈性，包括將英語必修改為選修，以及體育課安排「八段錦」等較為舒緩的運動或著重保健知識等。

另外，華梵大學採取「單獨招生」，也是一大利基。李天任說，大齡學生循一般管道要重回校園，尤其是大學部，學科能力測驗和分科測驗，可能是最大的障礙。

李天任透露，教育部正在規劃「第三人生大學」的方案，台灣民眾黨籍立法委員吳春城等人也積極推動「壯世代」的政策，最快明年就會有方案出來，讓大齡學生更容易進入大學。

李天任表示，台灣勢必要營造「學習型社會」，人們喜歡學習，在尊重知識的過程中，也會啟發創意和活力，對社會的驅動有正面的影響力。對於大學來說，致力於推廣教育、終身學習，也是對社會負責的表現。（編輯：陳政偉）1131124

華梵大學校長李天任（圖）表示，華梵近年將各系的課程模組化，讓學生可以自由選擇，對於大齡學生也提供更多的彈性。中央社記者陳至中新北攝 113年11月24日