華梵邀台韓名家展創意書法作品 未來擬跨足AI創發

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（中央社記者許秩維台北5日電）華梵大學東亞書法研究中心舉辦「台韓書法名家邀請展」，邀請韓國與台灣當代書藝家展出創意書法作品，未來更打算跨足AI領域進行創發，希望成為書藝推廣的研究重鎮。

華梵大學今天發布新聞稿指出，台韓書法名家邀請展於即日起至20日在板橋「橋藝術空間」與華梵大學東亞書法研究中心同步開展，53名參展者皆為台韓書壇名家或大學教授，作品漢字、韓文書法兼具，呈現當代書藝的多元面貌。

華梵大學校長李天任表示，書法藝術是台灣面向東亞文化交流的重要方式，AI對傳統藝術的衝擊不是排斥或接受的單選題，而是應利用AI創造出更多書法之美的可能性，這也是華梵大學東亞書法研究中心的重要工作，期待透過與國際書藝家的合作，共同推動書法國際化。

華梵大學人文與藝術學院院長黃智陽坦言，台灣體制內的書法教育每況愈下，但在中國、日本、韓國甚至東南亞國家卻很重視，華梵東亞書法研究中心作為跨國資源累積與串連的平台，將全力建立書法國際觀，未來也打算跨界與AI等不同媒材做創發結合，開創書法藝術的未來性。

黃智陽分享，此次參展的韓國書藝家，透過書法作品將韓文呈現得深具設計感與時尚性，抽象美感的文字背後更蘊含哲學與文學深意；華梵今年也申請到教育部教學實踐研究計畫，將在專題課程推動韓文書法與日文假名書法的符號創作，讓學生培養與東亞書法的對話能力。（編輯：管中維）1131105