貴金屬變創新媒材 華梵剪影膠彩佛像閃爍微光

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（中央社記者許秩維台北17日電）華梵大學佛教藝術系主任陳俊吉以金粉、銀粉等貴金屬及礦物岩製成創新媒材，畫出以繁花裝飾構成的剪影膠彩佛像，在光線照射下會閃爍出晶瑩的微光，展現低調奢華的時尚韻味。

華梵大學今天發布新聞稿指出，傳統佛畫都是以具象宗教人物為主角，供奉於神聖場域，與平時生活美感有些距離，目前正在台北市大安覺風佛教藝術中心展出的「華藏妙境：陳俊吉膠彩佛畫展」，以創新主題、媒材、技法與構圖，試圖將宗教藝術化身為美感裝飾並融入生活，成為不分老少都能接受的新型佛教藝術。

華梵大學佛教藝術系主任陳俊吉擁有書畫、工藝、美術等3個領域學位，並同時具備佛教藝術史論與佛教藝術創作專長，是學、藝兩界罕見的跨領域專業人才；此次展出作品以佛教經典「華嚴經」為本，結合當代藝術語彙，展現「唯心所造」、「雜花嚴飾」、「一真法界」等華嚴法界觀。

陳俊吉說明，「華嚴經」啟發他運用「剪影佛像」概念，以各種花卉莊嚴構成佛的法身境界，並以細膩筆觸描繪花卉產生裝飾性美感，再用虛實輕重的構圖布局、色彩空間氛圍的手法，讓畫面產生靈動禪境的想像空間，創造出具東方禪境韻味、優雅色彩、細膩風格的當代佛畫。

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國立台北藝術大學名譽教授林保堯提到，陳俊吉當年走遍中國大江南北，親自搜尋、開採、精研出天然礦物顏料，創造出獨特膠彩色系，令台灣其他膠彩畫師望塵莫及。

華梵大學校長李天任表示，華梵佛藝系是全國大學唯一發展出膠彩佛畫的系所，陳俊吉在導覽作品時，也獨樹一格的拿出手電筒照射畫作，讓融合金箔、金粉、銀粉、白金等貴金屬及礦物岩元素的佛畫閃爍出晶瑩的微光，展現低調奢華的時尚韻味，充滿年輕的藝術感。（編輯：陳清芳）1131217