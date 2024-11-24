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教育部114學年試辦第三人生大學 將採累計學分

2024/11/24 12:59
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（中央社記者許秩維台北24日電）因應55歲以上人口的教育需求增加，教育部今天表示，正規劃第三人生大學試辦計畫，試辦期間將採累計學分，預計最慢明年1月公布試辦計畫，114學年開始執行。

教育部於民國99年開始推動「樂齡大學」計畫，仿大學校院學年制，讓55歲以上樂齡者有機會到校園學習。根據教育部統計，113學年樂齡大學計畫核定補助84校，約3405名長者參與學習。

部分樂齡大學反映，目前樂齡大學是2年制，且規定新舊生比例為1比1，有些舊生想持續學習，卻受到限制，被迫到其他學校上課。

教育部今天透過文字回應，基於政府資源有限，為拓展及招募更多55歲以上國民投入樂齡學習，教育部歷年補助樂齡大學，均責成學校成立樂齡學習社團，鼓勵學員在學習年滿後，引導到社團持續學習，113學年教育部補助大學校院辦理樂齡大學實施計畫也規範，新生比例以不低於50%為原則，以提供更多高齡者學習機會。

為推動代間學習（不同世代互動，一起學習），教育部表示，樂齡大學可透過隨班上課、社團活動、主題活動、代間服務學習等多元方式實施；教育部自106年起，也於計畫中增列「樂齡活力營」，由各校自行申請，以代間教育、登山教育、生命教育等為主題，規劃短期營隊，鼓勵校內學生與學員交流。

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因應55歲以上人口教育及技能訓練需求增加，教育部提到，正規劃第三人生大學試辦計畫，招生對象以年滿55歲者為優先，依目標學員需求開課，提供彈性修業方式和較彈性的入學管道，將邀請大學校院加入試辦，鼓勵55歲以上民眾進入大學終身學習。

教育部說明，試辦計畫期間將採累計學分方式，後續並滾動修正，長期將規劃銜接學位授予，滿足55歲以上民眾的學習需求，並協助其強化參與職場的能力，預計最慢114年1月公布試辦計畫，114學年開始執行。（編輯：管中維）1131124

#樂齡大學
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