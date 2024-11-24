高年級大學生4 / 張黔生退而不休 樂齡大學進修促創辦自學社團

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台灣面臨少子女化將進入超高齡社會，國內多所大專鎖定50歲以上的熟齡學生族群，設計樂齡課程或專門學程。中央社藉由採訪不同地區的熟齡學生代表和學校，分享熟齡族群的學習心得，探究熟齡教育趨勢、挑戰和因應之道。

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高年級大學生4（中央社記者楊思瑞台南24日電）從企業界退休的張黔生，覺得不能只待在家裡，和太太報名樂齡大學課程，不但結識一群莫逆之交，還在校方輔導下成立自學社團，近年更升級為人民團體，盼啟發高齡者潛能以貢獻社會。

「現在收穫是當年報名時沒有預料到的，除了有一群莫逆之交，退休10多年仍能跟上社會脈動」，南台呷佰二樂活學會理事長張黔生開心分享接觸樂齡學習10多年來心得，盼讓更多人知道。

張黔生說，62歲從企業界退休時，因孫女要到南台科技大學幼兒園就讀，得知校方推出樂齡學習課程，就與太太一起報名參加；剛開始只是覺得退休後不能只是待在家裡，沒想到一開始就當上班代，認識不少新朋友，樂齡大學結業後大家捨不得離開，在校方輔導下成立社團，110年更升級為人民團體。

「沒想到一待就是15年，覺得蠻有福氣的」，張黔生表示，樂齡課程每週安排3天，內容涵蓋多元領域，還安排運動課、手作工作坊、校外參訪等項目，動腦又動手且不與社會脫鉤，對銀髮族身心靈狀態維持有很大幫助。

南台科大樂齡大學班代楊秋菊也分享，2年前退休後，女兒怕她在家沒事做會老得快，於是幫她報名樂齡大學，原本還擔心自己沒有上過大學，會跟不上課程腳步，後來發現沒那麼可怕，課程都很有趣，尤其是每次上課都有運動課程，對她這種缺乏運動機會的人來說再好不過。

楊秋菊提到，老師還會安排大學生到樂齡大學與長輩們玩桌遊，與年輕人們互動也有助於讓自己的心態跟著年輕。

南台科大樂齡大學計畫主持人趙品淳表示，103學年接手樂齡大學至今，除了依教育部設定課綱，邀請校內外專業師資授課，並依學員回饋進行調整；而南台科大有高齡福祉服務系，還有幼兒保育系及幼兒園，剛好能安排適當代間學習與交流，這些長者進駐校園帶來的代間相處與學習，對全校師生來說也是寶貴資源。

趙品淳提到，教育部推動樂齡大學計畫，剛開始為1年制，後來延長為2年，但有許多長輩在結業後還想繼續參與，因此她們輔導部分對南台科大已有歸屬感的學員成立自主學習團體，結業後可加入學會，持續參與學會開設課程。

「學會提供的課程等於是樂齡大學的第2個班」，趙品淳指出，除了部分課程可合班上課，校方也會適時媒合資源協助，並善用學會會員本身專業來設計特色課程，例如與校方合作，利用校內閒置土地開闢「元氣心田」農園，由學會志工協助管理，提供大學部及幼兒園學生接觸園藝、食農與生命教育場地。（編輯：李淑華）1131124

南台科技大學樂齡大學課程相當熱門，校方還輔導學員成立自主學習團體「南台呷佰二樂活學會」，部分課程合班上課，延續樂齡學習精神。（南台科大提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年11月24日

南台科大樂齡大學結業學員與校方合作，將校內閒置土地開闢為「元氣心田」農園，提供大學部及幼兒園學生接觸園藝、食農與生命教育場地。中央社記者楊思瑞攝 113年11月24日