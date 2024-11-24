高年級大學生5 / 跨越世代科技鴻溝 退休公僕夏春明樂學AI新知

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣面臨少子女化將進入超高齡社會，國內多所大專鎖定50歲以上的熟齡學生族群，設計樂齡課程或專門學程。中央社藉由採訪不同地區的熟齡學生代表和學校，分享熟齡族群的學習心得，探究熟齡教育趨勢、挑戰和因應之道。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高年級大學生5（中央社記者張祈花蓮縣24日電）從公部門退休的夏春明，擔心跟不上科技腳步，不想被世代遺棄的他，決定重回校園終身學習，對科技、AI感興趣，現在不但能自己掃碼點餐，還能和子女聊科技新知。

原本在公部門任職的夏春明，深感於科技進步的快速，擔心離開職場後會「被世代遺棄」，因此在退休前就做好規劃，要回到校園終身學習，不想成為落後社會太多的退休老人。

夏春明比較各機構、社區大學的樂齡課程後，最後屬意慈濟樂齡大學的師資陣容，雖然已經70歲，但夏春明對電腦、手機或AI課程相當有興趣。他也笑說，現在到外面餐廳吃飯，可以自己掃描QR code點餐，不用麻煩子女，還能跟子女聊科技新知，不會一問三不知。

65歲詹麗華是家庭主婦，卸下照顧母親的責任後，子女幫她報名樂齡大學。她說，原本很擔心跟不上進度或無法融入班級，還好同學都很照顧她，下課後還會約她參加瑜伽課、有氧舞蹈課，以前悶在家裡想東想西，現在變得很開朗、更想得開。

退休前專注在工作跟家庭照顧的劉桂香，在先生及孩子的鼓勵下報名樂齡大學。劉桂香分享，一週2天上課時間，可以保有顧孫跟旅遊時間，相較過去學生時間唸書，樂齡課程沒有考試壓力，但她笑說，若要上台講話，還是會有壓力。

開辦邁入15年的花蓮慈濟樂齡大學，師資結合大學部老師、醫院醫事人員及基金會專業志工，課程涵蓋醫療觀念、日常科技資訊課等多元面向，例如中醫養生、正確用藥觀念、防災救難課程等，其中以資訊課及醫療保健課最受長者青睞。

慈濟大學社會教育推廣處人員張容瑱表示，每學期結束都會有問卷調查，學生回饋都是「希望學習更多新知」，長輩的學習熱誠令她印象深刻，也督促她要做好課程規劃，讓長輩們有所收穫。

除了課程學習，慈濟樂齡大學也嘗試與大學部合作「代間學習」，讓大學生進入樂齡班分享或共學。

張容瑱提到，過去曾與人文處合作，讓嘗試創業的大學生到班級宣傳理念，有學生回收碎玻璃製成杯墊，長輩就提供使用跟造型建議；有學生創業做養生麵包，長輩們不但給予口味建議，下課後還揪團採購，都是很理想的雙向回饋。

至於長輩最想學的AI科技課程，慈大樂齡大學坦言，長輩需具備一定資訊能力及設備，幾次課程下來，發現大部分時間都在解決「找回密碼、辦新信箱或手機驗證」問題，影響課程進度，目前還在思考如何與代間課程合作，讓大學生一對一協助課程進行。（編輯：李淑華）1131124

從公部門退休的夏春明（中，黑色背心者）在退休前就規劃要回到校園學習，進入花蓮慈濟樂齡大學，充實生活。中央社記者張祈攝 113年11月24日

花蓮慈濟樂齡大學特色課程結合「慈濟四大志業、八大法印」，包含慈善、醫療、教育、人文、國際賑災、骨髓捐贈、環保及社區志工等內容。中央社記者張祈攝 113年11月24日