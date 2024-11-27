2024國家人才發展獎 22家事業單位獲殊榮

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（中央社記者張雄風台北27日電）勞動部今天頒發2024國家人才發展獎，計22家事業單位及機關團體得獎，包含資訊、餐飲等產業；勞動部表示，今年適逢此獎項10週年，也顯示各界對人才培育的投入與成效。

勞動部今天舉辦「2024國家人才發展獎」頒獎典禮。本年度共有116家事業單位報名參選，最終選出獲獎單位包含大型企業獎4家、中小企業獎3家、機關（構）團體獎2家、非營利團體獎3家及傑出個案獎10家，獲獎產業包含資訊、汽車、醫藥、金融、餐飲服務及機關團體等。

勞動部表示，獲得大型企業獎的「國泰綜合證券（股）公司」，以數據科技和永續金融為核心，推動企業轉型，提升客戶數位體驗，2024年客戶數已達到204萬人，較轉型前提升3.4倍。

中小企業獎的「這一鍋餐飲（股）公司」，是近年少數獲獎的餐飲服務業代表，面對餐飲業缺工問題，公司建立員工職涯地圖，推動數位人才發展工具及3E文化（Experience、Exposure、Education），支持員工培養第2專長和參加國際廚藝競賽，提升學習及留任意願。

機關（構）團體獎為「台灣電力股份有限公司訓練所林口核能訓練中心」，開發涵蓋碳排管理、能源管理及能源儲存等領域課程，有效支持國家策略目標，為電力產業培養優秀技術人才。

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獲得非營利組織獎的「財團法人資訊工業策進會」，致力推動國家資通訊產業研發與創新，成立數位轉型ACE學堂，培訓超過3萬人次資訊技術人才，助攻產業創新發展，成就備受各界肯定。

勞動部說，今年適逢國家人才發展獎10週年，獎項成立至今已超過1000多個單位參獎，表揚達到130家次，顯示各界對人才培育的投入與成效，這些得獎單位在各自領域中成為標竿，也成功帶動更多單位效法及學習，感謝歷年所有得獎單位的卓越貢獻與支持。（編輯：陳政偉）1131127