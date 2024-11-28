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台南市區公車路網重整 32路往返高鐵站12/1上路

2024/11/28 11:49
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（中央社記者張榮祥台南28日電）台南市長黃偉哲今天宣布，大台南公車「生活公車32路」12月1日上路，這是台南市區公車路網重整後，首條新闢往返高鐵台南站路線，每小時1班車。

黃偉哲今天在安平區安億停車場召開記者會指出，大台南公車「生活公車32路」將從安平區經南區、仁德區前往高鐵台南站，全程約50分鐘，提供安平區及南區便捷交通服務。

黃偉哲表示，台南市近年發展迅速，公共運輸腳步也要跟上，透過重整公車路網、加密班次、招募新進客運業者、汰換為電動巴士，多管齊下發展公共運輸；「32路」則行經快速道路，比照國道客運規格，以歐洲進口賓士巴士提供服務。

黃偉哲說，「32路」是市區生活公車，也串聯安平區與南區各大景點，發揮最大接駁效益，路口停讓、行人安全、無障礙服務等不容有閃失，務必提供友善安心公共運輸服務。

南市府交通局告訴中央社記者，台南市區公車路網重整是以分層概念，分為都會公車、生活公車、厝邊公車3個層級，「生活公車32路」是市區公車路網重整19條路線中、首條新闢往返高鐵台南站路線。

交通局表示，「32路」由安平原住民文化會館出發，行經安平五期重劃區、中華西路、碳佐麻里新興園區與誠品生活商場，再進入南區喜樹、灣裡、舉喜重劃區，轉往仁德區二行里、大甲里、嘉南藥理大學後，上台86快速道路至高鐵台南站，停靠於高鐵公車第3月台。

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「32路」行駛時間每天上午6時30分至晚間10時30分，每小時1班車雙向對開，行車時間約50分鐘至60分鐘；每天32班次配合高鐵班次時間規劃，路線結合新興社區、大型商場、大專院校等，提供沿線居民、學子往返高鐵台南站，遊客也可直達安平暢遊。

「32路」將由巨業交通營運，巨業交通是台南第6家市區客運業者，日前完成籌備立案，黃偉哲今天頒發營業執照。（編輯：陳仁華）1131128

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