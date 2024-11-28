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中醫師：秋冬溫差大加空污 季節過敏鼻炎患者增加

2024/11/28 13:16（11/28 13:51 更新）
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衛福部彰化醫院中醫師黃鋒榮（右）28日表示，秋冬早晚溫差大加上空污，近期季節性過敏性鼻炎患者就診數增加。（彰化醫院提供）中央社記者鄭維真傳真 113年11月28日
衛福部彰化醫院中醫師黃鋒榮（右）28日表示，秋冬早晚溫差大加上空污，近期季節性過敏性鼻炎患者就診數增加。（彰化醫院提供）中央社記者鄭維真傳真 113年11月28日
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（中央社記者鄭維真彰化28日電）張姓女子患過敏性鼻炎，近期起床狂打噴嚏、流鼻水，經1個月中醫調理漸改善；衛福部彰化醫院中醫師黃鋒榮表示，秋冬早晚溫差大加上空污，季節性過敏性鼻炎患者就診增加。

黃鋒榮今天透過新聞稿指出，過敏性鼻炎典型症狀包括清水狀鼻涕、陣發性噴嚏、鼻塞、鼻子癢及眼睛癢等，塵蟎、棉被棉絮、飲食等都可能造成過敏；許多患者平時偶有發作，但秋冬特別會劇烈發作，這種季節性過敏性鼻炎最大誘發原因，普遍是空氣污染及秋冬溫差大所致。

42歲張姓女子說，就學時期因過敏性鼻炎讓她難以專注學習，出社會後，因影響睡眠而降低生活品質，她感嘆每年秋冬都會大發作；經中醫師開立藥劑進行溫裡補虛並搭配針灸，度過急性期後，再逐步調理，已有改善。

黃鋒榮表示，季節性過敏性鼻炎好發於秋冬季節，因早晚溫差大或冷空氣刺激鼻黏膜，加上東北季風帶來境外污染物，大氣擴散條件不佳情況下，空氣品質變差，兩相加乘痛擊過敏性鼻炎患者。

黃鋒榮提及，很多學生確實因此影響學習專注力，苦於睡眠問題的人也不在少數，因鼻粘膜處於發炎狀態，容易引發倒流性咳嗽，睡眠被打斷，也有人因鼻塞睡不好，頭昏腦脹，甚至導致打鼾、睡眠呼吸中止症等。

黃鋒榮建議，民眾出門戴口罩，少吃生冷及辛辣食物，降低鼻黏膜受刺激，並要維持運動習慣，增強防禦力。（編輯：陳仁華）1131128

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