心理危機也有CPR 衛福部攜手民間打造防護網

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（中央社記者曾以寧台北28日電）親友遇心理危機，人人都想幫忙，但常會策略錯誤。衛福部與華人心理治療研究發展基金會引進「心理健康急救方案」，盼如心肺復甦術（CPR）提供簡單有效助人方法，打造防護網。

許多人在身邊親友疑似有心理困擾時，想表達關心卻怕弄巧成拙，置之不理卻又擔心發生憾事。「心理健康急救」（MHFA）方案透過「傾、聽、給、鼓、勵」5行動，讓民眾有方法對有心理危機者給予適切協助，衛生福利部攜手華心引進，今天舉行首批訓練者培訓與記者會。

台灣大學公共衛生學院健康行為與社區科學研究所所長張書森表示，MHFA方案自2000年於澳洲創建，有科學實證基礎，透過12小時培訓，讓一般民眾也能辨認危機、適當回應、鼓勵求助，以避免後續形成嚴重疾病。

張書森指出，心理健康關懷不能只仰賴熱誠，還需要技巧和方法。國內自殺防治學會先前調查就發現，近8成民眾聽到身邊的人有輕生念頭，會直覺想試圖說服對方放棄，與正確處理方式積極聆聽、避免說服背道而馳；另一方面，發現有疑似輕生想法時，若技巧性詢問，其實有機會提供對方1個出口，卻僅約3成人會這麼做。

非營利組織「國際心理健康急救」（MHFAI）急救品質及研究經理麥卡拉（Janie McCullagh）說明，當人們處於想輕生等心理危機時，其實問一句「你是不是有這個念頭」是有幫助的，但一般大眾常不知道該不該問、能不能問。接受MHFAI訓練可幫助受訓者更有自信開口，知道該如何有系統進行對話，化解危機。

麥卡拉說，這項方案可以應用在日常遇到的每個人身上，協助受訓者辨別他人或自己的心理健康警訊，在發展成危機前，盡快提供協助；遇到危機狀況，也能識別哪些情況是自己無法處理的，盡快找警消等人員協助。

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華心董事長王浩威表示，在這項訓練方案中，不用有心理專業背景也可以受訓；今天首批16名種子教師，是來自全台各地工作與心理專業相關的人員，經培訓後就可教導大眾MHFA方案。目標訓練上千名種子教師，讓這個方案如CPR一樣遍地開花，打造全民防護網。

衛福部心健司專門委員洪嘉璣指出，相關推廣已納入「全民心理健康韌性計畫」6年期計畫，推廣對象除生命線、社區心理衛生中心等心理健康相關人員之外，也將跨部會推廣，尤其盼由教育部推進教育現場，並針對內政部警消、國防部等高風險職業，提升不同場域人員心理韌性。（編輯：管中維）1131128