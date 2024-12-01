美濃馬拉松沿路貼數學題 創辦人：提醒放慢欣賞風光

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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）高雄美濃超級馬拉松協會今天舉辦「2024年第10屆美濃高雄147好米超級馬拉松」，沿路電線桿貼著不少數學難題考跑者，引發網路議論，網友笑說，「這要帶計算機去算」、「意圖使人無法完賽」。

高雄市美濃超級馬拉松協會今天舉辦「2024年第10屆美濃高雄147好米超級馬拉松」，因為沿途在電線桿上貼著1張紙板，上面有微積分題目，底下還有一串看不懂的文字，照片放上活動官方臉書（Facebook）社團，引發網友議論。

有網友說，「這要帶計算機去算」，還有人說這是「意圖使人無法完賽」；但也有網友說，其實不用計算，只要對照路線檔里程就知道答案了。

高雄市美濃超級馬拉松協會創辦人張玉廷今天接受中央社記者訪問表示，馬拉松活動已舉辦第10屆，去年是第1次出數學考題，有2題，今年則增加到4題。

張玉廷說，有些人跑馬拉松會拚命往前衝，有些人是依著照節奏跑，也有人會慢跑欣賞沿途風光；出考題用意，主要是希望讓跑者動動腦，跑起來也比較不枯燥，還能放慢腳步，欣賞沿途美濃好風光。

他並表示，其實今年有提早在臉書上洩題，早在開跑前，已有算出答案；紙板上除了題目，底下文字其實是注音符號，注音符號內也藏著答案。

「2024年第10屆美濃高雄147好米超級馬拉松」共263名跑者參加，中午還舉行辦桌，請跑者吃客家菜。張玉廷並感謝協辦單位高雄市美濃區農會，尤其是農會總幹事鍾清輝大力協助，才讓今年活動順利進行。（編輯：陳仁華）1131201