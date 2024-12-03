婦團籲停止代孕立法 12/5上街頭捍衛女性權益

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（中央社記者陳婕翎台北3日電）人工生殖修法草案增列代理孕母引發爭論，衛福部昨天決定二者脫鉤處理，綠委建議另立專法，台灣女人連線等團體今天要求停止代孕入法，不接受專法，將於5日上街捍衛女性權益。

立法院社會福利及衛生環境委員會5日將審查各委員或各黨團擬具「人工生殖法部分條文修正草案」，共計16個版本，台灣女人連線與多個婦女及人權團體今天舉行記者會呼籲，立法委員及各政黨停止審查與代理孕母相關的法案內容，避免惡化女性處境、傷害兒童權益。

台灣女人連線常務理事黃淑英說，立法院許多修正草案版本都有代理孕母內容，雖然非常同情需求者，但代孕非單純提供子宮，懷孕會影響代孕者健康，根據文獻顯示，代孕併發症風險比一般懷孕更多，甚至死亡，甚至還有難以避免的女性與兒童權利剝削。

黃淑英表示，以泰國代孕經驗，曾有澳洲不孕夫妻到當地委託代孕生下一對雙胞胎，一個健康、一有唐氏症，夫妻只帶走健康孩子，將唐氏症孩子丟給代孕者，即使有契約也無法保障代孕有圓滿結局，擔心悲劇在台灣重演，代孕可能付出代價與衝擊，應三思而後行。

會後媒體提問，立法院支持代孕入法的藍白立委有人數優勢，若強行通過立法，婦團是否有因應對策，黃淑英說，衛福部原本預告版本有非常多無法解決的問題，立委版本更令人擔憂，「我們會盡量透過社會力量」，例如遊說、上街口抗議等，希望避免立法開放代孕。

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彭婉如文教基金會法遵暨人事部組長陳竹儀說，北歐各國皆高度支持女性與同志權益，瑞典曾討論開放代孕，但評估報告書提到多項難處，認為無法透過監管避免女性剝削發生，或保障代孕者子女與委託者子女權益，兩相權衡，決定守住女性身體自主權，反對代孕合法化。

台灣反代孕行動小組發言人陳愷寧說，利他代孕的本質是歧視與剝削，推動代孕制度恐加劇階級對立，並不存在保障代理孕母與代孕子女的立法、契約及配套，代孕並非社會共識，呼籲立刻停止審查代孕法案，預計5日上街頭捍衛女性權益。（編輯：陳清芳）1131203