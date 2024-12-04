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保障身心障礙者權益 桃園國際機場公司獲金展獎

2024/12/4 15:22（12/4 16:36 更新）
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桃園國際機場公司推動心理健康管理策略，員工協助方案（EAPs）施行多年，促進員工工作與生活平衡，也定期追蹤員工健康，提供身心全方位關懷。（桃園國際機場公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年12月4日
桃園國際機場公司推動心理健康管理策略，員工協助方案（EAPs）施行多年，促進員工工作與生活平衡，也定期追蹤員工健康，提供身心全方位關懷。（桃園國際機場公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年12月4日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場4日電）桃園國際機場公司今天表示，機場公司因建立身心障礙員工的友善進用機制、推動心理健康管理策略，展現對身心障礙者權益保障，獲勞動部頒發「政府典範組」獎項肯定。

機場公司下午發布新聞稿表示，機場公司致力於完善員工照顧政策與實務作為，在勞動部2日舉辦的第22屆金展獎中榮獲「政府典範組」獎項肯定，機場公司由助理副總經理余崇立代表受獎。

機場公司指出，機場公司建立身心障礙員工的友善進用機制，除在招募時設置身心障礙者保障名額，參與政府專案徵才活動，確保身障者擁有平等就業機會，更為新進人員安排關懷員，定期關注員工適應情形，提供入職前後不同階段全方位的支持。

機場公司說，公司推動心理健康管理策略，員工協助方案（EAPs）施行多年，促進員工工作與生活的平衡，也定期追蹤員工健康，提供身心全方位關懷。

此外，桃園機場長期定期進行無障礙環境檢視，在員工工作環境中通盤落實無障礙設計。

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在幸福企業方面，機場公司也推動多項優於法令的福利政策，包括實施彈性上下班時間、給予醫療復健假及育兒支持等措施，更在辦公場域設置托嬰中心與教保中心，協助員工兼顧家庭與工作需求，同時惠及機場大聯盟工作夥伴。

機場公司說，金展獎是針對提升身心障礙者就業權益而設立的獎項，分為政府典範組、職場共融組、創新服務組、職務再造組等4大類別，以表彰推動身心障礙者就業、提升工作環境友善度。（編輯：林恕暉）1131204

勞動部第22屆金展獎日前頒獎，桃園國際機場公司榮獲「政府典範組」獎項肯定，由桃機助理副總經理余崇立（右）代表受獎。（桃園國際機場公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年12月4日
勞動部第22屆金展獎日前頒獎，桃園國際機場公司榮獲「政府典範組」獎項肯定，由桃機助理副總經理余崇立（右）代表受獎。（桃園國際機場公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年12月4日
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