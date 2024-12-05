陽明交大攜夏都打造AI健康園區 推智慧養生宅

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（中央社記者許秩維台北5日電）陽明交大攜手夏都集團，將共同打造AI持續健康長壽園區，以宜蘭為基地，結合健康、養生、科技，推出「智慧養生宅」與「智慧醫養旅館」，規劃為健康台灣未來示範園區。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，隨著陽明交大附設醫院2期擴建計畫的推動，陽明交大再與夏都集團簽訂合作意向書，結合其在高齡長照與智慧醫療的專業，並利用附設醫院的醫療資源，以全齡生活營造、醫療長照支持、小型造鎮計劃的概念，推動園區成為台灣第1個結合人工智慧與持續健康長壽的示範社區。

根據初步規劃，陽明交大將協助在AI持續健康長壽園區內設置「智慧養生宅」，提供智慧健康管理系統、無障礙設施，以AI技術實現居家健康管理，該空間緊鄰醫院，強調醫療無縫接軌，可提供熟齡族群安心的生活環境；另規劃「智慧醫養旅館」，作為出院後的康復中繼站，提供連續性照護服務，協助從醫院療養過渡到日常生活。

陽明交大校長林奇宏表示，新加坡正於皇后鎮打造可容納10萬人的健康長壽社區，台北關渡則由醫學系教授陳亮恭主導推動「關渡學計畫」，這些案例顯示，健康政策不應僅著眼疾病治療，更應發揮社區在支持熟齡族群生理、心理與社會需求方面的重要作用，此次產學合作也希望為健康社區發展樹立典範。

夏都地產開發股份有限公司董事長陳協同提到，夏都集團已於今年10月18日與退輔會簽訂「宜蘭讚榮民文化館暨觀光遊憩BOT案」，除了建設榮民文化館及溫泉飯店外，更會打造多元的AI智慧健康休憩示範園區。

因應台灣2025年的超高齡社會來臨，陳協同指出，AI智慧健康「養生宅」及「醫療照護」產業，是夏都集團發展的重點方向，未來將利用AI科技與陽明交大國際級的醫護水準共同合作，促進國民健康福祉，並善盡社會責任。（編輯：陳政偉）1131205