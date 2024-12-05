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東北季風增強 7日起各地溫度略降1到2度

2024/12/5 17:02
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（中央社記者余曉涵台北5日電）氣象署今天表示，接下來天氣持續受東北季風影響，7日起東北季風增強，水氣增加，各地溫度略降1到2度，最涼的時候預計是8日晚上到9日清晨，低溫約攝氏16到18度。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，接下來都是東北季風影響的環境，7日到9日東北季風會略為增強，屆時水氣也會增加，預計今晚到明天迎風面水氣較多，大台北、宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部有較大雨勢發生機會。

黃恩鴻說，7日起雨區擴大，桃園以北、東半部有局部短暫雨，10日、11日吹東風，水氣減少、溫度回升，而12日預計再有一波冷空氣報到，預計強度有機會達到大陸冷氣團等級，但仍要再觀察。

溫度方面，黃恩鴻說，今天、明天溫度差不多；7日起到9日溫度略降1到2度，最涼的時候預計是8日晚上到9日清晨，低溫約在16度到18度間，局部地區會再冷一點；10日起溫度回升，北部高溫約27度，中南部約26度到29度。（編輯：張雅淨）1131205

黃恩鴻
30日前受冷氣團及輻射冷卻影響 平地低溫探11度冷氣團27日南下 北台灣平地低溫探11度
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