假日清晨「武嶺早市」違停亂象 警加強取締開5罰單

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（中央社記者吳哲豪南投8日電）最近不少民眾前往合歡山武嶺觀星及欣賞日出，假日清晨把車輛停放道路兩側造成塞車，被網友戲稱為「武嶺早市」；南投警指出，針對道路違規停車開出5張罰單，加強取締。

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不少民眾為了前往合歡山武嶺觀星或欣賞日出，深夜開車上山，抵達武嶺後，就把車輛停放在台14甲線道路兩側，加上日出後才上山車輛，造成武嶺周邊大塞車，有網友將武嶺旁停滿車輛照片貼上臉書（Facebook），戲稱是武嶺早市。

南投縣警察局仁愛分局指出，合歡山武嶺地區近期在假日清晨時段經常湧入人車，民眾在道路兩側任意違規停車，嚴重影響人車通行，分局派出員警進行疏導及取締違規，今天已開出5張罰單。

警方表示，將針對易塞車時段及路段，持續加強武嶺地區交通疏導及違規取締，也呼籲民眾，合歡山地區道路路幅狹隘，請民眾不要違規停車，確實遵守交通規則。（編輯：陳仁華）1131208