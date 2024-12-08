未來一週先回溫再轉冷 14日中部以北探12度

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（中央社記者張雄風台北8日電）氣象署今天表示，未來一週先回溫再轉冷，11日之前北台灣平地低溫約攝氏16至18度，12日起階梯式降溫，14日冷空氣增強，中部以北平地低溫約12度左右；但水氣偏少，高山難降雪。

交通部中央氣象署預報員陳姵安告訴中央社記者，今晚、明晨仍然是東北季風影響，明天清晨中部以北、東北部低溫約14至16度，其他地區16至18度；11日之前各地會持續回溫，清晨各地低溫約16至18度，北部高溫約24、25度，中南部26、28度。

陳姵安表示，12日有1波鋒面掠過，接著東北季風或大陸冷氣團增強及影響，12日整天是降溫的過程，白天北台灣高溫約19至23度，低溫約16至18度，接著逐日下降1、2度，14日清晨北台灣低溫約13至15度，15日清晨約12至14度。

陳姵安指出，東北季風或冷氣團影響期間，北台灣高溫約16、17度，中部20至22度，南部22至26度，預估冷空氣16日、17日逐漸減弱。

陳姵安提到，由於鋒面掠過後冷空氣才會南下，溫度和水氣未能配合，目前預估高山降雪的機會不大，但可能會有路面結冰的情況。

降雨方面，陳姵安說，明天東北季風逐漸減弱，11日之前降雨範圍在基隆北海岸及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及大台北山區有零星短暫雨；但10日水氣稍增，東北部可能會有較大雨勢。

陳姵安表示，11日晚間起至12日鋒面掠過，接著13日東北季風影響，水氣偏多，桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨；14日、15日水氣減少，冷空氣增強，基隆北海岸、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區有零星短暫雨。

此外，陳姵安提醒，11日清晨彰化至台南有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：管中維）1131208