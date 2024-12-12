寵物食品6件不合格 檢出沙門氏菌、重金屬超標

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（中央社記者吳欣紜台北12日電）農業部與地方政府例行性稽查寵物食品，近日完成144件寵物食品抽樣檢驗，其中有6件不合格，包含檢出沙門氏桿菌、重金屬超標等，提醒消費者選購時應特別注意。

農業部近日公布今年第三季例行性稽查及「鮮生食類寵物食品專案稽查」結果，共完成144件寵物食品，包含總計犬專用58件、貓專用45件、犬貓共用41件，其中也有48件屬鮮生食類寵物食品抽樣檢驗。

根據檢驗結果，其中有6件產品不合格，分別為法娃國際股份有限公司生產的「Oki生鮮食肉骨餅-彩色均衡機能」、「Oki生鮮食肉骨餅-貓味專屬海陸餐」、「Oki生鮮食肉骨棒-低敏新奇蛋白質機能」、「Oki生鮮食肉骨棒-彩色營養均衡」、壹士達寵物有限公司生產「喵洽普鮪魚凍乾」以及圓寵有限公司生產「卡尼生肉餐羊肉生肉餐-犬貓生食」。

農業部表示，不合格6件產品檢驗結果分別是法娃國際股份有限公司生產的「生鮮食肉骨餅、生鮮食肉骨棒」等4件產品，檢出沙門氏桿菌、病原性大腸桿菌陽性，以及壹士達寵物有限公司生產的「喵洽普鮪魚凍乾」，檢出重金屬汞含量3.38 ppm超出安全容許量標準（0.4 ppm）、圓寵有限公司生產「卡尼生肉餐羊肉生肉餐-犬貓生食」，檢出沙門氏桿菌陽性。

農業部指出，生的或未煮熟的雞蛋與雞蛋製品、肉類與肉類製品等當保存不當，沙門氏菌容易在高溫下大量繁殖傳播，且沙門氏菌在人類和寵物中都可導致嚴重或致命的感染，其中寵物可經由進食受污染的寵物食品，出現沙門氏菌感染，而人類接觸受污染寵物食品、受感染寵物及其糞便，都可能受到感染。

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農業部建議，寵物食品加工過程中應充分加熱，避免生食禽肉類、蛋類，並防止鼠、蠅、蟑螂等病媒接觸食物，坊間鮮食寵物食品，消費者選購應特別注意。

農業部也說，針對不合格產品，縣市政府動物保護主管機關都已經於接獲檢驗結果後依權責進行調查，並依照動物保護法封存未出貨產品、命業者通知下游通路商下架該商品，並將依法裁處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。（編輯：李淑華）1131212