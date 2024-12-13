台師大打造多語環境 第二外語檢定達標可抵免英文

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（中央社記者陳至中台北13日電）台灣師範大學為打造多語言學習環境，開放第二外語檢定達標的學生，可申請抵免各系學生都要修的共同課程英文（三），預計114學年度起實施。

台師大教務長劉美慧表示，這項率全國大學之先的措施，是為因應全球化趨勢，讓學生在提升英語能力的同時，還能享有更多元的免修選擇。

台師大目前規定，學生近3年內英語聽說讀寫皆達CEFR（歐洲語言共同參考架構）B2等級，可免修英文（一）和（二）；若達到C1等級，連英文（三）都免修。

而114學年度（民國114年8月）起新增措施，學生第二外語能力達CEFR B2等級，也可免修英文（三）。

台師大近來也逐步調整英文課程授課方向，英文（一）和（二）為基礎課程，加強英語口說與寫作，幫助學生提升英語溝通表達能力。

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英文（三）則引入與各學院合作的共同備課、授課模式，轉型為「專業學術英文（ESAP）」課程，強化專業英語溝通、簡報及寫作能力。

共同教育委員會外文教育組主任張珮青表示，台師大提供多元的學習資源，不僅有助於提升學生的語言能力，還能培養對多元文化的包容與尊重。未來，無論是進入國際職場，還是參與跨文化合作，語言實力都將成為最強大的工具。（編輯：陳政偉）1131213