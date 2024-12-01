階段性任務完成 台師大裁撤15個教學碩專班

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（中央社記者許秩維台北1日電）114學年度大學系所調整核定名單公告，台師大一口氣裁撤15個教學碩士在職專班。台師大今天表示，許多初任教師已有碩士學位，教學碩專班已完成階段性任務，故申請裁撤。

教育部近日公告114學年度一般大學院系所及學位學程增設及調整核定名單，其中台灣師範大學一口氣申請裁撤化學系、物理系、美術系等15個教學碩士在職專班。

台師大教務長劉美慧今天告訴中央社記者，早年為了方便在職教師進修，因此設置教學碩士在職專班，並安排在晚上、週末或寒暑假授課；由於近年不少學生都讀完碩士才去當老師，所以許多剛進入職場的初任教師都已有碩士學位。

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劉美慧提到，考量教學碩士在職專班的階段性任務已告一段落，加上台師大開始推動跨領域，故許多系的教學碩士在職專班自民國90年起陸續停招，等到學生都清零後，學校才一次性申請裁撤，因此雖然114學年度申請裁撤15個教學碩士在職專班，但其實是累積多年狀況。

在裁撤多個教學碩士在職專班後，劉美慧表示，在職教師仍可到一般研究所繼續進修，教師1週可向學校申請2個半天去進修，研究所部分課程也會在晚上開課，方便在職教師進修；至於裁撤後的名額，學校將統籌分配到其他研究所或碩專班。（編輯：張雅淨）1131201