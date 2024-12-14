駁二動漫祭「軍武戰紀」 軍方直升機裝甲車助陣

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（中央社記者林巧璉高雄14日電）駁二動漫祭今天在駁二藝術特區登場，與軍方合作的「動漫軍武戰紀」，雲豹八輪裝甲車、OH-58D奇歐瓦戰搜直升機、AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機等園區展出威風助陣。

2024「駁二動漫祭－同人誌創作展」吸引動漫迷朝聖，整個園區都是精心扮裝Coser，走進駁二彷彿踏入異次元。在哈瑪星鐵道園區，駁二動漫祭與國防部合作推出的「動漫軍武戰紀」，雲豹八輪裝甲車、心戰喊話車、OH-58D奇歐瓦戰搜直升機、AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機等首次在園區展出威風助陣，結合動漫文化與軍事題材，拓展不同創作領域。

駁二藝術特區廣闊腹地與特色地景，成為每年動漫迷Cosplay最佳場景，今年升級的哈瑪星鐵道園區中海、陸軍軍備展出，更是動漫迷搭配劇情設定必拍畫面。

這次參展社團中有許多以國軍作為漫畫創作題材，也為觀展民眾帶來多元視野。高雄市文化局也提醒觀展民眾，早上7時到7時30分、下午3時30分到4時是直升機起降管制時間，須配合退至警戒區外，並因起降氣流禁飛空拍機與風箏。

文化局長王文翠表示，駁二動漫祭探討多元動漫文化，在動漫立體模型中，軍備是主要的創作題材，加上軍武擬人化、特攝影視文化中戰隊、騎士、英雄的風潮影響，駁二動漫祭與國防部共同推出「動漫軍武戰紀」企劃，促成動漫多元文化發展、有助國防教育與國軍形象。

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文化局表示，每年舉辦的駁二動漫祭是動漫迷年底重要盛事，也是高雄極具代表性活動，現場感受動漫迷的熱情與創作能量，超過上千個不同類型創作社團熱情參與，帶來精彩且充滿話題作品。

此外，在B9正港小劇場登場的2.5次元cosplay舞台劇、動漫DJ懷舊電音趴，以及「少女與英雄之歌－動漫音樂祭」；B4倉庫有台灣動漫特色特展「趣玩－汎動漫文化創作party」，超過30組攤位的玩具市集；自行車倉庫有偶像Re:TurN-Capture舉辦成軍8年回顧特展。（編輯：孫承武）1131214