本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
執政黨議員倒戈 韓國會通過尹錫悅彈劾
首頁 / 生活

復育極危植物葦草蘭 新北培育3千株實生苗回野地

2024/12/14 16:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北14日電）新北農業局今天表示，以往全台野外族群不到100株的極危植物葦草蘭，經公私合作復育3000株實生苗，回到貢寮區水梯田、汐止、金山區野地復育，增加遺傳多樣性，不被自然淘汰。

新北市農業局今天回應中央社記者詢問表示，葦草蘭（Arundina graminifolia）為蘭科植物，外形如小型竹子而得名，又稱竹葉蘭。開花時，花形似粉紅色小鳥隨風晃動，也稱「鳥仔花」。

農業局說，葦草蘭以往是平原或淺山常見的蘭花，主要分布在中、北部海拔1000公尺以下山區，或平地路旁向陽草原、田野、田壟邊或岩石地形，常與禾草混生。

近年因棲地開發與生態環境改變，一度在全台野外族群不到100株，屬於國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄（IUCN、紅皮書）列為極危（CR）等級植物。

農業局說，葦草蘭全台野生族群僅存3處，其中2處位於新北市雙溪區及貢寮區水梯田壁邊；市府與林業及自然保育署、人禾環境倫理發展基金會、生物多樣性研究所合作，實驗室留下容易適應的品系，成功培育出約3000株實生苗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

農業局表示，在野外自然繁衍，產生的基因型不同，有助於遺傳多樣性，才不會被自然淘汰。3000株復育於貢寮區、雙溪區、公路局新北汐止段、金山區法鼓山文理學院。

目前，在貢寮區吉林一帶水梯田復育，地方農民參與照護，形成生態保全產業鏈。除此，農業局也與貢寮國小合作，在校園種植與照顧、記錄，讓學童瞭解其生態習性與特徵，因農民全年在水梯田蓄水耕作，才能維持棲地所需類型。（編輯：李錫璋）1131214

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

105
更多編輯台推薦新聞：