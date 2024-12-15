平穩雙機制啟動 中油：汽柴油16日起各降1角

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（中央社記者張璦台北15日電）國際油價上漲，台灣中油公司啟動平穩雙機制，穩定國內油價，16日凌晨零時起汽、柴油價格各調降新台幣0.1元；其中，發油量最大的95無鉛汽油價格，調整後每公升為30元。

調整後參考零售價格分別為，92無鉛汽油每公升28.5元、95無鉛汽油每公升30元、98無鉛汽油每公升32元、超級柴油每公升27.2元。

台灣中油表示，受石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）延長額外減產措施至明年第1季影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價上漲0.28美元，新台幣兌美元匯率升值0.003元，漲幅為0.30%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1元，但為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收1.1元，吸收後95無鉛汽油每公升30元，達平穩措施第一階段門檻，計算後，汽、柴油每公升各吸收0元。

台灣中油指出，平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收1.1元，國內汽、柴油價格實際每公升各調降0.1元。

台灣中油表示，依油價公式及政府調降貨物稅，調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整1.1元均由台灣中油吸收，民國113年累計至11月底止，台灣中油共吸收約246.44億元。（編輯：蘇志宗）1131215