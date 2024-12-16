環境部：山東至上海霾害 防境外污染物移入台灣

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（中央社記者張雄風台北16日電）環境部今天表示，中國山東到上海今天仍有霾害現象，可能會隨本週2波東北季風或大陸冷氣團南下，影響台灣空氣品質，另外彰化至雲嘉南沿海地區風速增強，易有揚塵發生。

環境部今天發布新聞稿表示，綜合最新氣象預報資料、空氣品質模式模擬及監測結果，中國山東到上海今天仍有霾害現象，預計污染物持續累積，將伴隨東北季風或大陸冷氣團南下影響台灣空氣品質。

環境部預估18日空氣品質為橘色提醒至普通等級；21日東北季風再增強或大陸冷氣團南下，也可能有境外污染影響，影響程度視上游濃度累積而變化；兩波冷空氣使彰化至雲嘉南沿海地區風速增強，易引發揚塵現象影響空氣品質及能見度。

環境部進一步說明，今天中國山東至上海一帶細懸浮微粒（PM2.5）每小時濃度約50至100微克/立方公尺，污染物將持續累積，18日伴隨東北季風或大陸冷氣團南下影響台灣空氣品質，北部地區PM2.5的小時濃度可能達35至55微克/立方公尺，境外污染物隨東北風持續往南移動，全台空氣品質多為普通至橘色提醒等級。

環境部說，預計19日白天起，境外影響趨緩，竹苗以北地區空氣品質逐漸改善，南部地區位於下風處，仍須留意污染物累積，空氣品質為橘色提醒等級；21日東北季風再增強或大陸冷氣團南下，也可能挾帶境外污染物，惟影響情況視降雨情形及上游濃度累積而有所變化。

環境部指出，已通報地方環保局提前啟動應變措施，要求縣市針對大型工廠強化防制設備操作、營建工地加強污染防制措施，針對交通熱區執行柴油車及老舊車輛攔檢作業，加強河川揚塵好發區實施水覆蓋等防制措施。

環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，應盡量減少外出，若要外出建議配戴口罩防護，並多搭乘大眾運輸工具，提前做好防護。（編輯：陳清芳）1131216