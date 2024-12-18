玉山出沒流浪犬遭誘捕 嘉縣府花4小時揹下山

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（中央社記者黃國芳嘉義縣18日電）玉山於11月間有流浪犬出沒影響野生動物安全，玉山國家公園管理處順利誘捕，因狗具攻擊性，由揹工與嘉義縣家畜所人員一起裝籠揹下山，經4小時走8.5公里路程抵達登山口。

嘉義縣政府今天發布新聞稿，家畜疾病防治所日前接獲玉山國家公園管理處通報，有流浪犬在玉山群峰出沒超過月餘，還跑到天文台觀測站，考量保護野生動物安全與狂犬病防疫，須將犬隻移除，日前流浪犬因饑餓至排雲山莊廚房討食而遭誘捕關鐵籠。

嘉義縣家畜所長林珮如告訴中央社記者，由於流浪犬具攻擊性無法使用牽繩帶下山，嘉畜所管制隊員整裝上山帶回時，適逢玉管處聘請的物資揹工扛柴油桶抵達排雲山莊，嘉畜所與玉管處討論後，將裝有犬隻高2公尺、總重40公斤的誘捕籠，由揹工、家畜所人員接駁扛下山。

林珮如指出，這隻黃色流浪犬雖體態稍瘦，但精神與健康狀況尚佳，推測是民眾山區旅遊就地棄養或走失犬隻，在高山遊蕩時應有被餵食狀況。

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林珮如表示，玉山國家公園塔塔加遊憩區每年吸引約有70萬名遊客造訪，根據玉管處近年監測結果，塔塔加遊憩區域遊蕩犬數量竟持續成長，曾發生山羌或其他野生動物遭野狗群攻擊受傷事件。

林珮如說，考量台灣目前仍有狂犬病陽性個例檢出，阿里山森林遊樂區也曾發生死亡鼬獾及白鼻心確診病例，因此，無飼主犬貓將全數捕抓移除不回放原地，預防狂犬病在野生動物間擴散。（編輯：謝雅竹）1131218