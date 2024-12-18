海上圖書館望僕號首來台 泊高雄獲海委會贈320本書

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（中央社記者張已亷高雄18日電）海上圖書館「望僕號」首次造訪台灣，首站停泊高雄港，海委會今天致贈300多本台灣海洋生態相關書籍，深化雙方友好關係；「望僕號」後續將泊駐花蓮及基隆港，傳遞書香與希望。

「望僕號」（Doulos Hope）今天到訪高雄港舉辦開幕活動，海洋委員會副主委黃向文等人登船參與，並贈送由海洋保育署與國家海洋研究院等單位出版的20本精選書籍，共計贈予320本。

「望僕號」執行長Nathan Schmutz表示，「望僕號」原為娛樂船、體型較小，後來被重新命名為「望僕號」，象徵服務精神；這艘船承載知識、愛與文化，希望將服務與關懷帶到每一個港口，讓世界各地人們感受知識力量與文化溫度。

執行長提到，「望僕號」姊妹船「望道號」2014年曾訪高雄，時任立法委員、現任海委會主委管碧玲親自參與活動，並贈送書籍促進文化交流，期盼未來雙方持續深化合作，共同傳遞知識與愛。

管碧玲表示，這次贈書活動是台灣對全球海洋保育努力具體展現，透過書籍將台灣海洋知識與保育理念傳遞全球，盼透過文化交流，深化台灣與國際連結。

海洋委員會指出，「望僕號」由德國非牟利慈善機構「好書共享」協會（GBA Ships）營運，是世界最大海上移動書展船，由來自數十個國家志工組成國際船員團隊，航行世界各地。

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海委會表示，「望僕號」為各港口城市帶來2000多種多元主題書籍，涵蓋科學、醫學、藝術、語言、信仰、興趣、烹飪及運動等，是一座漂浮圖書館，搭起文化與心靈交流橋梁，將知識與希望傳遞到世界每個角落。

海委會發布新聞稿指出，這次為「望僕號」首次造訪台灣，自12月18日至明年1月12日停靠高雄港，接續在明年1月16日至2月2日停泊花蓮港，2月6日至3月9日到基隆港，完成「3港」串聯知識與文化交流行程，若要登船參觀、選購書籍的民眾，可至連結https://gbaships.littleboxoffice.com，事前預約。（編輯：陳仁華）1131218