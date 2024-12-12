海委會建構安全鐵三角 救生衣借用站使用次數近萬

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（中央社記者洪學廣高雄12日電）海委會與常不輕協會合作，結合地方建構海域遊憩安全鐵三角，建置救生衣借用站、培訓安全志工、推廣自救防溺課程，全台3站點的救生衣截至今年11月借用次數近萬，成效顯著。

海洋委員會推動海洋事務公私協力，除分區陸續成立海巡志工，今年再與社團法人中華民國常不輕協會合作，結合地方政府建構海域遊憩安全鐵三角，在海域遊憩熱區建置救生衣借用站、培訓安全志工、推廣自救防溺課程，與海安宣導等多項安全措施。

常不輕協會致力確保水上活動安全、海域遊憩安全意識推廣，與海委會守護民眾海域遊憩安全政策理念一致。但過去常在實際推廣執行遇到困難，例如被誤會為流動攤販遭驅趕，抑或是與場域管理單位發生行政衝突。

海委會了解協會理念、實務及能量後，協調各方需求及限制，逐步勾勒以中央、地方、民間團體共構的「海域遊憩安全鐵三角」。

海委會主委管碧玲表示，保障海域遊憩安全是推廣海洋活動首要任務，需要中央、地方及民間共同合作，共建海域遊憩安全鐵三角，才能完善海域安全監控與應變機制。海委會將持續在各海域遊憩熱區，布局救生設備建置及管理措施，並透過海洋安全教育，培養民眾海安意識。

海委會今天發布新聞稿指出，今年率先在高雄旗津、基隆大武崙及台東杉原灣，設立3處海域免費救生衣借用站。截至今年11月，全台3站點救生衣借用次數均達近萬人次，基隆大武崙海域更揮別去年發生一天3起溺斃案件，在今年達到零溺斃成果，取得顯著成效。

海委會也攜手協會與國立高雄科技大學合作，以旗津作為志工培訓基地，將海域安全教育及溺水預防專業知識帶進校園、扎根國中小，從校園建立用海安全觀念，同時培育海域遊憩安全志工。

此外，海委會去年建立「GoOcean 海洋遊憩風險資訊平台」App系統，讓民眾隨時掌握所處海域風險資訊及活動級別建議，同樣獲得好評。

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為協助地方政府強化海域救生及救難能量，海委會補助地方建立安全巡查員、告示牌、安全宣導等設施。今年更首次引進AI人工智慧辨識系統，建立智慧海灘管理，即時掌握場域人流、活動態樣、離岸流位置、溺水警報等資訊。

硬體設備外，海委會也鼓勵各地成立海巡志工組織，借重社會民力，從災害防救管理的「事前預防」及「即時應處」，建構全方位安全防護網，推進海域遊憩場域安全達成零溺亡目標。（編輯：張雅淨）1131212