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英國在台辦事處拜會海委會 共同強化海洋永續管理

2024/12/3 10:54
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（中央社記者張已亷高雄3日電）英國在台辦事處代表鄧元翰及英國太空總署訪團2日拜訪海委會，雙方交流海洋保育、灰色地帶行動監測等議題。海委會主委管碧玲說，將持續推進與國際間實質合作，朝海洋永續發展。

海洋委員會主委管碧玲表示，台灣目前正處於全面發展海域意識整合的關鍵時期，在海洋保育監測及海上安全戰略需發展全方位策略，而英國在太空領域的豐富經驗與創新技術將為台灣海洋科技發展帶來寶貴經驗，盼藉彼此交流與合作，將先進技術應用在提升海洋監測、海域管理及海上安全等方面，促進台灣在海洋科技領域發展。

管碧玲指出，這次交流加深雙方理解與友誼，並為海洋未來奠定堅實基礎，將持續致力推動國際合作，促進海洋科技進步與應用，為台灣海洋產業創造更多發展機會。

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海洋委員會今天發布新聞稿指出，雙方就衛星應用於海事領域與提升海域意識、海洋保育、灰色地帶行動監測等相關議題進行交流；英國則分享英國太空生態系，與英國太空總署協作，英商在衛星通訊、海事、觀測、系統整合實力。

海委會表示，在這次訪問中，海巡署及國家海洋研究院全程參與，共同探討如何藉由先進衛星技術，提升台灣海域感知能力，強化海洋永續管理與安全保護。（編輯：李淑華）1131203

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管碧玲
海洋化學事故應變 台灣首批指揮級13人完訓海巡下士洩密中國判刑 管碧玲曝還有案件籲自首
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