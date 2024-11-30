海洋化學事故應變 台灣首批指揮級13人完訓

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉、李卉婷高雄30日電）因應海上化學事故規模擴大潛在挑戰，海洋委員會主委管碧玲去年著手布建專業人才庫，今年完成首批13名海上化學品事故應變指揮級人員認證，明年起攜手地方擴大培訓。

海委會今天發布新聞稿指出，管碧玲昨天接見13名台灣首批海上化學品事故應變「指揮級」完訓人員，並勉勵持續深化危機應變能力，並協助國家培力人才。

管碧玲表示，近年陸續經歷帛琉籍貨櫃船天使輪沉沒高雄港外、巴貝多籍貨輪擱淺蘭嶼、陸籍鈺洲啟航貨輪擱淺野柳，儘管幸運未造成實質災害，但當時她就警覺國際貨輪越造越巨大、海上海況多變風險倍增，若發生化學物質洩漏，而台灣卻仍未布署海上化學污染事故應變人力與資源，是國家安全的隱患，隨即指示海保署著手布建應變專業人才庫與相關制度。

管碧玲指出，為提升海上化學污染應變量能，支持海保署及海巡署透過參加紮實且專業的課程訓練，人員在災害發生時有足夠的應變及自救能力，將災害影響降到最低。而受訓只是應變能力提升的開始，要持續精進自身的專業能力，並請相關單位持續盤點精進作為、強化應變布局、擴充應變資材及防護設備，為未知的風險做好萬全準備。

管碧玲強調，海委會已編列相關經費，明年起擴大攜手地方政府展開更廣泛的培訓，要將海上化學物質事故應變能力植入縣市基層，建立國家應變海洋災害量能與人才，為區域及全球海洋生態安全貢獻力量。

海保署長陸曉筠表示，今年選派海保署、海巡署參加專業應變訓練，共計取得82張證照，其中第1階「通識級」獲51張認證、第2階「操作級」獲18張認證、最高階「指揮級」獲13張認證，心裡彷彿吃了定心丸，對海上化學品應變更具信心。

另外，今年1月辦理首次兵推、5月派28人赴法國水域意外污染事故研究調查中心（CEDRE）接受海洋污染應變訓練、9月再辦第2次兵推，是以最快的速度，建構國家海洋化學事故應變人才庫與機制。

海委會指出，此次完訓人員共計51名，分別隸屬海巡署及海保署，成為台灣海上災害應變的第一線主力，也可以說是種子教官。（編輯：郭諭儒）1131130