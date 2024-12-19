加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

玉山實施雪季措施 須具雪攀經驗裝備、單攻暫停

2024/12/19 13:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）玉山國家公園海拔3000公尺以上生態保護區登山路線，今天至114年3月31日實施雪季服務管理措施，只受理具雪地經驗並備妥雪攀裝備隊伍申請入山，同時玉山線單日往返暫停申請。

內政部國家公園署玉山國家公園管理處公告，今天起至民國114年3月31日，針對玉山國家公園海拔3000公尺以上生態保護區登山路線，實施雪季服務管理措施，仍受理具雪地經驗並備妥雪攀裝備隊伍申請，相關申請說明及表單至台灣登山申請一站式服務網查詢下載。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

玉山國家公園管理處表示，實施路線包含玉山線、八通關線、南二段、秀姑巒線、馬博拉斯橫斷線、八通關越嶺線、新康山線等行經海拔3000公尺以上易積雪結冰路段；玉山線單日往返也自今天至114年3月31日暫停申請；實施路線未含玉山前峰、庫哈諾辛山、關山線。

根據「進入玉山國家公園生態保護區雪季期間入園申請說明」，領隊須具雪地訓練技術及裝備、隊員具雪地經驗及裝備，裝備檢查重點為頭盔、冰爪、冰斧等，並要簽聲明書同意全體隊員於玉山雪季入園活動期間，雪地裝備準備齊全及具備雪攀技術，體能也都足以達成，並辦妥登山保險、領隊負起隊員安全責任。（編輯：謝雅竹）1131219

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：