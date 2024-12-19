玉山實施雪季措施 須具雪攀經驗裝備、單攻暫停

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（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）玉山國家公園海拔3000公尺以上生態保護區登山路線，今天至114年3月31日實施雪季服務管理措施，只受理具雪地經驗並備妥雪攀裝備隊伍申請入山，同時玉山線單日往返暫停申請。

內政部國家公園署玉山國家公園管理處公告，今天起至民國114年3月31日，針對玉山國家公園海拔3000公尺以上生態保護區登山路線，實施雪季服務管理措施，仍受理具雪地經驗並備妥雪攀裝備隊伍申請，相關申請說明及表單至台灣登山申請一站式服務網查詢下載。

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玉山國家公園管理處表示，實施路線包含玉山線、八通關線、南二段、秀姑巒線、馬博拉斯橫斷線、八通關越嶺線、新康山線等行經海拔3000公尺以上易積雪結冰路段；玉山線單日往返也自今天至114年3月31日暫停申請；實施路線未含玉山前峰、庫哈諾辛山、關山線。

根據「進入玉山國家公園生態保護區雪季期間入園申請說明」，領隊須具雪地訓練技術及裝備、隊員具雪地經驗及裝備，裝備檢查重點為頭盔、冰爪、冰斧等，並要簽聲明書同意全體隊員於玉山雪季入園活動期間，雪地裝備準備齊全及具備雪攀技術，體能也都足以達成，並辦妥登山保險、領隊負起隊員安全責任。（編輯：謝雅竹）1131219