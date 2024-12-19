冷氣團發威合歡山水氣足 民眾上山等待降雪

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（中央社記者張祈花蓮縣19日電）大陸冷氣團發威，通往合歡山路面部分結冰，仍有不少民眾專程上山等雪，太管處指出，今天上午合歡山起霧，水氣足夠，有降雪可能，呼籲民眾上山注意車輛狀況及保暖措施。

太魯閣國家公園管理處合歡山管理站主任張淑真今天受訪說，合歡山區今天水氣足夠且起霧，武嶺到松雪樓有結冰柱，但截至中午沒有飄雪。

張淑真說，依過去經驗判斷，合歡山區水氣足夠，應該有機會降雪，推測武嶺、松雪樓或合歡主峰等高度機會較高，但時間很難確定。

不少民眾今天上山等待降雪，太管處呼籲，台14甲線道路狹窄、停車空間有限，且路面容易結冰導致車輛打滑，民眾務必準備雪鏈，並確認車輛狀況，攜帶足夠保暖衣物，評估自身狀況量力而為。

因中橫公路東段仍有災修施工交管，太管處建議上山民眾，從埔里方向上山，避免夜間行駛，視線不良增加事故風險。

台14甲線水晶宮路段因路面結霜融解，公路局宣布，今天上午6時30分起，武嶺至松雪樓（31K至33K）路段限加掛雪鏈通行。（編輯：李淑華）1131219