新北桃園等7縣市低溫特報 20日清晨部分地區探10度以下

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（中央社記者余曉涵台北19日電）交通部中央氣象署今天表示，受到大陸冷氣團影響，明天清晨仍偏冷，部分地區低溫探攝氏10度以下，白天後冷空氣減弱，溫度回升，但21日下半天冷空氣再報到，越晚越冷。

氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天清晨還是偏冷，氣象署仍針對台北市等7縣市發布低溫特報，受到大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，今天下午至明天上午，新北市、桃園市及宜蘭縣局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

橙色燈號（非常寒冷）區域為新北市、桃園市、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；黃色燈號（寒冷）地區為新竹縣、苗栗縣、南投縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請民眾注意。

黃恩鴻指出，明天白天後，冷空氣減弱，水氣減少，只剩北台灣雲量偏多，其他地區都可以看到陽光，是晴到多雲感受舒適的天氣型態。

黃恩鴻指出，21日白天天氣和明天差不多，但是下半天起冷空氣報到，越晚越冷，且水氣隨著冷空氣稍微增多，桃園以北及東北部有局部短暫雨。

黃恩鴻說，22日到23日受到大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮低溫下探12度到14度，其他地區則是14度到15度，這一波冷空氣較乾，水氣較少，僅宜蘭地區及大台北山區有局部降雨。

黃恩鴻指出，23日白天起溫度逐漸回溫，但受到南方水氣北移影響，到24日前降雨機率增加，東半部溫度回升至20度到22度，西半部為22度到24度，26日起會再有1波冷空氣南下，但強度要再觀察。

至於高山降雪機率，黃恩鴻表示，由於下一波冷空氣較乾，所以降雪機率低。（編輯：管中維）1131219