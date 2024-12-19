冷氣團發威 雪霸園區持續下冰霰、山友興奮迎接

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（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）冷氣團一波接一波，雪山東峰、油婆蘭山屋等高山地區陸續降下冰霰，有山友興奮記錄。雪霸國家公園管理處今天表示，雪季期將至，登山前評估體能及雪攀經驗，切勿越級打怪。

雪管處指出，近期冷氣團影響，雪霸園區3000公尺以上山頭降下薄薄冰霰，油婆蘭草原坡或雪山主峰步道上已有結冰或霧淞，根據布農卡里布彎登山隊協作阿郎提供影像，今天在雪山東峰，仍持續下了一陣冰霰。

這兩天也有山友陸續回報山區狀況，山友劉正鎮等人在油婆蘭山屋遇見降下冰霰時，忘情興奮呼喊，並伸出雙手接捧不斷飄落的冰霜，環顧四周宛如撒上一層白色糖霜。

雪管處指出，雪霸園區將進入雪季期，自114年1月2日起至3月31日止施行雪季服務管理措施，民眾可於出發日前2個月內，檢附「雪季期間攀登雪霸園區登山路線雪攀裝備及技術自我檢查表」申請雪季登山。

雪管處提醒，冬季登山如遇降雨或下雪，容易造成服裝潮濕導致無法保暖，聖稜線、雪山圈谷或前往大霸尖山的稜脊上，常伴隨強陣風，產生「風寒效應」及「水寒效應」造成人體失溫，因此建議登山服裝採3層式穿搭，底層選擇吸濕排汗材質；中間保暖層挑選刷毛、化纖或羽絨衣，務必做好防水；外層則要能防風、防水擋雨。同時防水保暖的手套及保暖的毛帽、頭巾同樣重要。

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雪管處說，冬季攀登雪霸高山要審慎評估自身體能及雪攀經驗，建議找專業雪季攀登領隊協助帶隊或有足夠雪攀經驗同伴同行，必備的頭盔、冰爪、冰斧（登山杖）等雪攀裝備不可少，並盡量避開素密達斷崖、品田斷崖或大霸尖山霸基處等困難路線。

雪管處強調，雪霸園區高山並非一般大眾旅遊地區，冬季環境更為嚴苛，如發生山域事故，救難資源投入不易，民眾務必審慎評估，切勿越級打怪，也請山友遵守雪季入園登山相關規則，以維護自身安全。（編輯：李錫璋）1131219