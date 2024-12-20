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交通事故死亡續減 但113年要降7%恐不易

2024/12/20 16:24
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（中央社記者汪淑芬台北20日電）交通部今天公布統計，交通事故24小時死亡人數持續下降，今年至12月13日較去年同期下降4.9%；不過，今年若要達到30日死亡人數比去年下降7%的目標，可能不容易。

交通部今天舉行每週交通A1事故及通報改善記者會。

交通部統計，1月1日至12月13日，累計交通事故24小時死亡人數是1617人，較去年同期減少84人，減幅4.9%；其中，行人死亡為200人，較去年同期減少6人，減幅為2.9%；整體死亡最多前5名縣市，依序是桃園市163人、台南市143人、新北市139人、高雄市135人、屏東130人。

交通部訂定到2030年，交通事故30日死亡人數要比2023年下降50%，也就是每年要減少約7%。交通部統計，到今年9月底，交通事故30日死亡比去年同期下降2.7%。

交通部路政及道安司長黃運貴坦言，今年要達到交通事故死亡下降7%目標不容易，但交通部會與各縣市一起努力減少交通死亡。

另外，1月1日至12月13日，累計行人死亡最多前5名縣市，依序是新北市22人、桃園市21人、台中市21人、高雄市18人、台南市17人。

交通部並公布，12月7日至13日，交通事故24小時死亡資料，整體死亡人數為32人，行人死亡7人，分布在7個縣市各1人，包括：新北市、台中市、台南市、苗栗縣、雲林縣、屏東縣、新竹市，這也是7月以來，單週行人死亡最多；整體死亡最多縣市為桃園市及彰化縣都是6人，其次是苗栗縣及屏東縣都是4人。

交通部分析，從碰撞型態來看，7日至13日的交通事故24小時死亡，以路口交叉撞9人最多，而行人死亡部分，有3人是違規穿越道路，還有1件特殊案例是行人坐在路中央。

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桃園市的交通事故死亡相較其他縣市偏高，交通部上週曾請桃園市政府派人，到交通部每週交通A1事故及通報改善記者會說明，不過，桃園市府回覆已逐步改善，所以未派人參加。

黃運貴說，桃園市曾到行政院道安會報說明，也出席交通部的道安工作聯繫會議，1到11月，桃園市的交通事故死亡人數比去年同期改善，目前未打算再請桃園市派人到交通部的記者會說明。（編輯：管中維）1131220

黃運貴
桃園整體道安表現欠佳 交通部邀桃市府說明
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