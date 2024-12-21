諾貝爾經濟學獎得主羅賓森 受聘台大國際政經學院

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（中央社記者陳至中台北21日電）台灣大學「國際政經學院」預計114年8月有第一批學生，師資倍受矚目。校方今天證實，2024諾貝爾經濟學獎得主羅賓森（James A. Robinson）將受聘為學院的榮譽講座，來台短期講學。

羅賓森目前任教於美國芝加哥大學，2024年與美國麻省理工學院教授艾塞默魯（Daron Acemoglu）、強生（Simon Johnson）獲頒諾貝爾經濟學獎，他們研究為何部分國家富裕，但另一些國家卻貧困，並證明較自由、開放的社會更有可能繁榮。

台大今天召開校務會議，國際政經學院代理副院長沈冠伶報告國際政經學院114年度經營規劃。她提到學院聘請多名國際大師來台，包括新科諾貝爾經濟學獎得主羅賓森，已同意來台講學。

另根據書面報告，有多名知名學府的教授也預計於114或115學年度到國際政經學院講學（透過短期講學或學術休假），包括「晶片戰爭」作者米勒（Chris Miller），以及美國前陸軍部代理部長惠特利（John Whitley）等。

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沈冠伶表示，這些知名學者來台，可大幅提升國際政經學院的教學、研究能見度。學院已於今年10月在國際重要學會網站發布招聘啟事，同時也計畫邀請國內外知名企業CEO智庫領導人、專業經理人講學。

台大校長陳文章表示，目前學院的2個學程已錄取國內生25名，預計要滿額（30名）沒問題；國際生部分正在審查作業，來報名的也都很優秀。他有信心明年8月的新學期，就會有國內生30名、國際生30名入學。（編輯：陳政偉）1131221