台大國際政經學院 114學年招國內、國際生各30名

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（中央社記者陳至中台北21日電）台灣大學依照創新條例設置「國際政經學院」，受到學界關注。校長陳文章今天在校務會議中報告，114學年度預計招收國內生30名、國際生30名，預計民國114年8月入學。

台大校長陳文章上任後提出運用徐州路校區（舊法律、社科學院）申設「國際政經學院」的構想，但112年10月21日在校務會議第一次闖關，許多師生代表擔心排擠現有學院資源、引入企業影響大學自主等，投票擱置議案。

校長陳文章於去年12月23日再度向校務會議說明，獲得校務會議壓倒性票數通過。教育部於今年2月核定計畫書。台大今天舉辦的校務會議中，陳文章正式向師生代表報告經營規劃。

根據規劃，「國際政經學院」第一批學生，預計114年8月入學，先開設2個學程，包括政治經濟碩士學位學程、財金碩士學位學程，規劃各錄取15名國內生，目前招生情況良好，第一階段已各招到14、11名，正進行推薦甄選入學作業。

上述2學程也規劃各錄取15名國際生，目前正循國際招生管道進行兩階段招生（今年9月到12月、12月到明年2月），一樣是114年8月入學。

另外，台大政經學院規劃114年度與10所大學簽訂合作交流協議與學生交換協議，預計會有20個交換名額。另外也將與至少10個國內外智庫或金融機構簽訂合作協議，提供20個以上的實習名額。（編輯：謝雅竹）1131221