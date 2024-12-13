台大竹北校區啟動創新計畫 部分建築拚114年動工

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（中央社記者郭宣彣新竹縣13日電）國立台灣大學今天啟動竹北校區新型創新創業計畫，規劃設置前瞻聯合研發與智慧醫療等大樓。台大校長陳文章致詞指出，部分建築已與企業談妥捐贈，最快明年動工。

台灣大學竹北校區今天啟動新型創新創業計畫，陳文章、新竹縣長楊文科、國家發展委員會主委劉鏡清等人出席。陳文章在會中表示，未來竹北校區規劃包含次世代智慧立體國土資訊中心、前瞻聯合研發大樓、智慧醫療大樓、半導體量子研發大樓及科技創研大樓等。

陳文章指出，部分建築已與企業談妥捐贈，最快明年就會動工，也盼成為新科技重要的研發點，建構研發基地、培養人才。

楊文科於會中表示，台灣大學在竹北校區將以22公頃的校地為基礎，投入發展創新動能等相關設施，對於竹縣產業升級與人才培育具有重大意義。

針對台大竹北校區開發案，楊文科指出，台大竹北校地有償撥用給校方20幾年未見作為，也質疑台大的執行能力，例如校門部分蓋了5年至今未完成。

根據新竹縣政府提供新聞資料指出，台大竹北校區自民國89年行政院核定設立以來，至今已有23年歷史，未來台大竹北校區將以「新型創新創業基地」為核心目標，促進產學合作與科技交流。（編輯：戴光育）1131213