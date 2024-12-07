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全國中小學客家藝文競賽在竹縣 千人齊聚秀客語

2024/12/7 13:38（12/7 14:01 更新）
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113年全國中小學客家藝文競賽總決賽7日在新竹縣登場，客委會副主委范佐銘（前排右4）、新竹縣長楊文科（前排右5）等人出席合影。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年12月7日
113年全國中小學客家藝文競賽總決賽7日在新竹縣登場，客委會副主委范佐銘（前排右4）、新竹縣長楊文科（前排右5）等人出席合影。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年12月7日
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣7日電）113年全國中小學客家藝文競賽總決賽今天在竹縣登場，千名學童齊聚秀客語。客委會副主委范佐銘說，盼透過競賽活動、學校課程養成孩子說客語習慣，成為生活中自然使用的主要語言。

承辦此次活動的新竹縣政府發布新聞稿表示，此次競賽在中國科技大學新竹校區舉行，匯集全台87支隊伍、超過1015名中小學生及幼兒園學童參加，學生們透過口說、歌唱、戲劇等方式，展現客家內涵與多樣風貌。

范佐銘致詞表示，客語不只是溝通工具，也是傳遞客家文化精神內涵的重要載體，而客家藝文競賽是讓孩子透過歌唱、戲劇或口說藝術等表演方式，展現自信講客的平台。

范佐銘說，客委會自民國105學年度開始推動「客語沉浸式教學計畫」，107學年度推動「客語結合十二年國教校訂課程」，希望讓孩子自然養成說客語習慣，成為生活中自然使用的主要語言。

新竹縣長楊文科表示，此次參賽學生都是來自全台的優勝隊伍，客家文化不管是在語言、戲曲、歌謠等各方面，都要傳承下來並且發揚光大。（編輯：李錫璋）1131207

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