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不畏帕金森氏症 90歲阿嬤硬舉重回健步如飛

2024/12/21 16:53（12/21 17:22 更新）
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練健康「聖誕老人六角槓硬舉大賽」為全台唯一銀髮硬舉大賽，今年邁入第4屆，21日在台北松山文創園區舉行，90歲鄭陳金梅（左）不畏帕金森氏症，靠訓練克服手腳無力，開心現身參賽。中央社記者徐肇昌攝　113年12月21日
練健康「聖誕老人六角槓硬舉大賽」為全台唯一銀髮硬舉大賽，今年邁入第4屆，21日在台北松山文創園區舉行，90歲鄭陳金梅（左）不畏帕金森氏症，靠訓練克服手腳無力，開心現身參賽。中央社記者徐肇昌攝　113年12月21日
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（中央社記者吳欣紜台北21日電）長者硬舉好處多，90歲阿嬤鄭陳金梅因車禍走路都須拿拐杖，她自我懷疑「難道以後都要這樣生活」，在家人鼓勵下運動、找回身體主控權，今天也突破自我，舉起45公斤。

靠運動維持身體健康、預防老化觀念盛行，也吸引越來越多中高齡族群加入肌力訓練行列，為了讓中高齡長者展現訓練成果，「聖誕老人硬舉大賽」今天舉行，來自全台各地參賽者多達226人，其中70歲以上長者有45人，還有90歲以上阿公、阿嬤參賽。

高齡90歲的阿嬤鄭陳金梅今天在家人的加油聲中站上硬舉台，3次機會的硬舉，鄭阿嬤第一把從30公斤開始，一路突破自我，輕鬆舉出破自己紀錄的45公斤；挑戰成功下台後，鄭阿嬤開心地說：「覺得自己還能舉更重。」

鄭陳金梅原本身體健朗、健步如飛，不論買菜煮飯都難不倒她，但不幸遇到車禍意外，造成手臂沾黏、腳也骨裂，長期休養使得肌肉快速流失，也發現有帕金森氏症

帕金森氏症小百科

是一種中樞神經系統慢性神經退化疾病，主要影響人的運動神經系統。

帕金森氏症的成因目前不明，多數非遺傳性，病患大多在50、60歲發病。

四大診斷症狀：

  • 靜止性顫抖（靜止狀態下手指或手臂會不自主地顫動，頻率為每秒約3至5次，約70%的病人皆有靜止性顫抖）
  • 肌肉僵直
  • 無法運動
  • 動作緩慢或減少（平衡失調，導致姿勢、步伐不正常）
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，走路除了要拄拐杖，手臂也常常感到疼痛不已，在身體機能大不如前狀況下，也讓鄭陳金梅產生自我懷疑「難道以後都要這樣生活？」

為了讓鄭陳金梅身體可以更好、減緩帕金森氏症，鄭陳金梅的孫女陳姵君開始上網找資料，發現運動能夠有效的改善阿嬤狀況，開始說服鄭陳金梅投入運動，也很有耐心的每週都會從汐止開車帶阿嬤往返位於北車的健身房，讓鄭陳金梅漸漸投入運動中。

後來，鄭陳金梅在家人的鼓勵陪伴與專業教練的帶領下僅訓練1年多，手腳無力等問題就得到大幅改善，原本無法自理的生活也逐漸都能自己進行，鄭陳金梅也分享，自己原本右邊肩膀偶爾會疼痛，目前已經大幅改善，現在也可以不拄拐杖自己走路。

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回憶1年來的訓練過程，鄭陳金梅說，她從來不覺得辛苦，因為才去3週就覺得身體變得不一樣，所以在健身房看到其他阿公、阿嬤，也會鼓勵他們「運動真的很好」；鄭陳金梅也說，以後還要繼續運動，明年想繼續再來參賽。

除了鄭陳金梅以外，今年參加硬舉大賽的70歲長者中還有不畏糖尿病、高血壓等常見慢性病努力運動，甚至許多曾經開過刀、換過關節、裝心臟支架長者，但在家人的鼓勵與陪同，還有專業教練的評估、訓練下持續運動，今天參加硬舉大賽成功展現訓練成果。（編輯：陳政偉）1131221

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