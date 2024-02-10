接觸重訓不到2年 78歲奶奶拉起70公斤「沒感覺」

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（中央社記者陳昱婷台北10日電）78歲徐阿姨1年半前開始培養運動習慣，如今硬舉最重能拉70公斤，而且還「沒感覺」。肌力成長也在生活中展現益處，她前陣子走路絆倒，反應竟是「好丟臉，要趕快站起來」。

根據內政部及衛福部統計，國人平均餘命為80.9歲，健康平均餘命則為73.3歲，代表長者臨終前平均臥床、仰賴他人照顧約8年。

「怎麼可能有人自願想要過無法自理的生活」，練健康創辦人黃元杰指出，跌倒是銀髮族最大天敵，不僅容易因為骨折陷入動不了、身體變虛弱、不想動、更虛弱的惡性循環，甚至可能倒下後再也沒有起來，而肌力不足是長者跌倒的主要原因。

黃元杰的阿嬤在86歲時因為跌倒需要開刀，之後身體機能急速退化，讓黃元杰體會到中高齡、特殊族群及術後訓練資源的匱乏，決定成立一個結合營養學、運動科學及物理治療等專業的健身房，「我救不到阿嬤，但剩下的每一個我通通都要救」。

為鼓勵長者運動維持肌力，練健康提供免費身體檢測，還不定期到公園舉辦硬舉送菜活動，並積極經營臉書、Instagram等社群平台推廣健身知識，徐阿姨的女兒因此拿到免費體驗券，帶著徐阿姨踏入重訓的世界。

在女兒「誘拐」下，已是黃髮鮐背的徐阿姨從77歲開始培養規律運動習慣，2022年9月訓練至今，肌肉量增加近2公斤、體脂肪掉了約15%，效果顯而易見。

除了數字變化，她發現下巴尖了、脖子細了、褲子鬆了，「以前的照片我都不敢看」，且精神跟睡眠品質改善非常多，每天一覺到天亮、不再夜尿，搭公車可以穩穩地站著。

講到訓練內容，徐阿姨開始唉聲嘆氣，說深蹲都快蹲不下去、農夫走路用的壺鈴越來越重；但徐阿姨在第3屆「聖誕老人硬舉大賽」的成績是70公斤，問她會不會重，她說：「就這樣拉起來而已啊」，然後哈哈大笑。

徐阿姨提及，她前陣子跟團去日本玩，有一家店只有榻榻米座位，同行友人都坐不習慣，必須請店家拿椅子過來，只有她「噗」地就坐下去了。

同一趟旅程，她走出店家時踢到門檻跌倒，嚇壞同團旅客，但她心裡想的是「好丟臉，要趕快站起來，希望沒有人看到」。

黃元杰指出，人類身體是以「節能」為原則在運作，用則進、不用則退，若要鼓勵長輩開始運動延緩老化，不應試圖用運動的好處跟重要性來說服他人，而是先動之以情，直接陪伴長輩動起來。

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克服長輩既有觀念及心理因素後，黃元杰說，接下來進入說之以理階段，除了運動可以降低臥床機率、維持老年生活尊嚴，健身房也比住宿式機構或聘請外籍看護費用划算許多。

黃元杰希望將醫療人才拉進健身房、把健身知識帶到醫院裡，讓健身房成為「醫療前哨站」，與醫師合作照護長者，透過重訓減少生命末期的臥床時間，同時建立正確醫療衛教知識，有效降低健保支出。（編輯：蕭博文）1130210