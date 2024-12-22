中油：汽柴油23日起漲1角 95無鉛每公升30.1元

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（中央社記者羅元駿台北22日電）國際油價上漲，台灣中油今天宣布依平穩雙機制調整國內油價，23日凌晨零時起汽、柴油調漲新台幣1角；其中，發油量最大的95無鉛汽油每公升漲至30.1元。

調整後參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升27.3元。

中油指出，受美國聯準會（Fed）宣布降息及美國商用原油庫存持續減少影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價上漲0.56美元，新台幣兌美元貶值0.085元，漲幅為0.82%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應各調漲1.3元，但為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各由中油吸收1.2元。

吸收後95無鉛汽油仍超出30元，中油因此啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升再吸收0元。

在平穩雙機制啟動下，汽、柴油共各由中油吸收1.2元，國內汽、柴油實際每公升價格調漲0.1元。

根據中油統計，今年累計至11月底止，台灣中油共已吸收246.44億元。（編輯：蘇志宗）1131222