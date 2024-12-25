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證交所台北101點燈 傳遞創新與反詐信念

2024/12/25 17:19
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（中央社記者曾仁凱台北25日電）證交所今天宣布，為了傳遞創新與反詐信念，將於12月26日晚間6時至10時，以及12月31日晚間6時至6時30分、9時至10時，透過台北101大樓外牆的LED屏幕展演。

證交所透過新聞稿指出，此次點燈動畫分為2大主題，分別聚焦企業形象與反詐行動，以視覺突破創新設計，也呼應證交所現階段的工作重點。

企業形象動畫方面，以定期定額、投資未來、零股交易、創新板上市、企業成長夥伴等核心理念為主，展現證交所作為資本市場成長推手的角色，陪伴企業成長並助力登上國際舞台。

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反詐行動動畫以提升全民識詐認知為重點，詮釋不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料的5 Don’t理念，彰顯證交所打擊詐騙的決心與行動力，希望讓反詐成為全民運動。

證交所指出，此次點燈活動，同步響應台北101跨年主題「Team Taiwan Champion」，不僅是再次對世界棒球12強台灣隊奪冠歷程致敬，更象徵台灣在全球舞台展現的韌性與實力。證交所表示，作為台灣資本市場的領航者，將以同樣的熱情與專業，攜手企業夥伴迎接挑戰，邁向國際舞台。（編輯：楊蘭軒）1131225

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