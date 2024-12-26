113年空氣品質監測 良好及普通等級合計占比94%

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（中央社記者楊淑閔台北26日電）環境部今天表示，初步統計今年空氣品質監測結果，各項污染物濃度近5年均呈下降趨勢，空氣品質指標良好及普通等級合計占比達94%，細懸浮微粒也改善，明年採更嚴格防護標準。

環境部舉辦「113年空氣品質監測結果及未來空氣污染精準治理」記者會，會中發布近5年各項空污污染物濃度都呈現下降趨勢，良好等級及普通等級（AQI小於及等於100）合計94%，橘色提醒以上（AQI大於100）發生站日數持續下降。

環境部指出，今年截至11月底，全國細懸浮微粒（PM2.5）年平均濃度為每立方公尺12.5微克，比去年的13.7微克低，評估與中央、地方共同推動空污防制策略有關，同時不排除受惠於下半年下雨天數、降雨量增加，弱風比率減少，都更有利於微粒洗除與擴散。

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上述措施包含113年起推動第2期空氣污染防治方案，將執行到116年，共會投入新台幣766億元，目標是116年達到年平均濃度為每立方公尺13微克，方案包含汰換老舊大型柴車減少已超過5成、整合空氣污染及溫室氣體減量效益推動車輛汰換媒合平台、新紙錢三燒等。

環境部指出，將提高電動公車使用量、推動強化有害空氣污染物管制等措施，加上9月30日修正「空氣品質標準」，加嚴9項污染物指標標準，明年起，預期民眾收到空氣品質預警報通報的頻率將增加，但是不表示空氣品質變差，同時離島的空氣品質預報也會更新為3天預報。（編輯：管中維）1131226