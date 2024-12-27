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國際油價小跌 下週汽柴油零售價估不調整

2024/12/27 12:03
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（中央社記者曾智怡台北27日電）美國消費者信心指數近3月來首次下降，又逢俄羅斯德魯茲巴輸油管道（Druzhba Pipeline）恢復供應，國際油價小跌。中油持續啟動油價雙平穩機制，預估30日凌晨零時起，汽、柴油每公升零售價皆不調整。

依照預測，92無鉛汽油零售價維持每公升28.6元，95無鉛汽油每公升30.1元，98無鉛汽油每公升32.1元，超級柴油每公升27.3元。

根據中油浮動油價公式，累算至12月26日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶73.37美元，較上週每桶73.59美元下跌0.22美元；新台幣兌美元匯率為32.681元，較上週32.568元貶值0.113元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽、柴油每公升零售價皆調漲1.2元。

中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估30日凌晨零時起，汽、柴油每公升零售價皆不調整。（編輯：張均懋）1131227

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