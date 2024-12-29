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中油：汽柴油30日起皆不調整 95無鉛每公升30.1元

2024/12/29 12:21（12/29 12:50 更新）
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中油宣布，30日凌晨零時起，汽、柴油每公升零售價皆不調整。（中央社檔案照片）
中油宣布，30日凌晨零時起，汽、柴油每公升零售價皆不調整。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北29日電）中東地緣政治動盪致國際油價上漲，台灣中油持續啟動油價平穩雙機制。中油今天宣布，30日凌晨零時起，汽、柴油每公升零售價皆不調整；其中，發油量最大的95無鉛汽油維持每公升新台幣30.1元。

中油表示，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升27.3元。

中油指出，受美國商用原油庫存持續下降及中東地緣政治動盪影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價上漲0.10美元，新台幣兌美元匯率貶值0.120元，漲幅為0.40%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.3元；不過，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日本、韓國、香港、新加坡），汽、柴油各吸收1.3元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施。

中油說，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0元。平穩雙機制啟動後，汽、柴油各共吸收1.3元，汽、柴油價格皆不調整。

中油指出，依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整1.3元都由中油吸收。今年累計至11月底止，中油共吸收約246.44億元。（編輯：蘇志宗）1131229

#中油
#油價
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