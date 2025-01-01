申辦eTag自動儲值加停車扣繳 送10公里免費道路救援

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（中央社記者余曉涵台北1日電）遠通電收今天宣布，即起到年底，申辦「eTag自動儲值」加辦「eTag停車扣繳」新舊用戶，皆可享10公里內免費道路救援，或選擇接電、送油、送水、換胎等急修服務1次。

根據統計，台灣每年道路救援需求總量約達50萬件，尤其集中於長假期間的返鄉與出遊高峰。

遠通電收今天發布新聞稿表示，目前市面上提供免費道路救援服務的主要管道，包括信用卡特定卡友預先登錄或達消費門檻、新車出廠保固及購買保險（車險）等。

遠通電收指出，這次與全鋒合作，針對「eTag自動儲值加辦eTag停車扣繳」新舊用戶，提供10公里內免費道路救援，或選擇接電、送油、送水、換胎等急修服務1次，適用期間長達1年，此服務涵蓋市區拋錨或國道上急需拖吊至最近修理點的需求，超出免費規格僅需補足差價。

遠通電收說明，另外，每月再加碼抽出1名免費100公里道路救援服務，以及50名全鋒「洗金寶」洗車服務。

遠通電收表示，用戶若遇拋錨等緊急時刻不用事先登錄，即可透過uTagGo App一鍵直撥救援專線，由專人快速派遣全鋒道路救援安心服務。

遠通電收提醒用路人，春節連假前預先辦好「eTag自動儲值」及「eTag停車扣繳」服務，除享有國道通行費9折優惠，還能有效解決因各縣市、風景區路邊停車費繳費方式不同所帶來困擾。（編輯：陳仁華）1140101