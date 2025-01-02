婦併發慢性骨髓炎痛10年 高壓氧治療漸改善

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（中央社記者鄭維真彰化2日電）彰化69歲謝姓婦人早年常跪著採收作物，導致重度退化性關節炎，換人工關節後，左膝卻併發慢性骨髓炎，腫痛近10年，這半年來甚至寸步難行，經高壓氧治療已逐漸能平緩行走。

衛福部彰化醫院骨科醫師、高壓氧中心主任陳柏辰今天透過新聞稿指出，謝姓婦人早年在埔鹽鄉種豌豆，當時豌豆蔓延在地上生長，她彎腰採收到腰痠背痛，只好改成跪在地上，10年前雙膝痛到難以忍受，得知為重度退化性關節炎後，即進行雙膝全人工關節置換。

謝姓婦人原以為手術後能擺脫疼痛，沒想到左膝卻腫脹疼痛長達近10年，歷經7次清創手術未見改善，這半年來幾乎無法行走，後來除服藥外，陳柏辰為她申請健保40次高壓氧治療，經10次治療目前已大幅減輕疼痛感，也可平緩走路。

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醫師指出，慢性骨髓炎為開放性骨折或骨科手術後常見併發症之一，主要是細菌感染深入骨髓後，未能及時清除，導致細菌在骨髓巢狀結構內建立根據地；因細菌感染已破壞骨骼血流循環，引發局部缺氧長出疤痕組織，正常免疫細胞與抗生素藥物無法深入感染核心。

陳柏辰說，慢性骨髓炎患者很辛苦，不要輕易放棄治療機會，高壓氧能加速傷口癒合，帶入更多抗生素到達感染周邊，也有加強白血球殺菌等功能，因此被列入健保高壓氧有條件給付的治療項目。（編輯：謝雅竹）1140102