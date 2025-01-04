避免戰爭或疫情供應短缺 國血製劑產品盼逐年增

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（中央社記者沈佩瑤台北4日電）台灣血液製劑仰賴國外進口，若遇疫情或戰爭恐短缺。食藥署預告最新血液製劑預估需求，民國115年血漿需求預計達17萬公斤，比今年再增3萬公斤，盼逐步提高國血國用占比。

衛生福利部食品藥物管理署3日公告114至115年度血液製劑預估需求計畫，因應免疫球蛋白、白蛋白、第8凝血因子等需求均上升，連帶血漿需求量增加，預估今年14萬公斤，明年將增加到17萬公斤。

食藥署副署長王德原接受媒體電訪指出，因台灣沒有血液製劑工廠，所以由血液基金會自96年起，將血漿原料送到澳洲去生產以國人血源為基礎的國血製劑產品。

據食藥署統計，目前國血製劑產品包括免疫球蛋白許可證2張，白蛋白許可證1張。其餘血液製劑均由國外輸入非國人血源，許可證共71張。

王德原表示，需求是由健保申報量推估，並以藥商年度申報資料作為參考，但以免疫球蛋白為例，去年國血製劑的供應量僅占使用量一半，無法完全滿足需求，加上免疫球蛋白是重要血液製劑，各國均管控用量，若遇到戰爭、疫情就會管制出口，而國血製造的白蛋白產品占比更低、不到10%，逐步提升國血製劑自給率是穩定醫療韌性重要目標。

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王德原補充，原則上，國外血漿及國人血漿製劑產品落差不大，但學理上認為各國流行病學情況不同，保護力有落差，食藥署於去年10月24日公告捐血者健康標準草案，將捐血者年齡上限放寬至70歲，體重標準也有調整，預期可增加血液來源，進一步提升國人血漿製成血液製劑的比例。

台大醫院檢驗醫學部主治醫師羅仕錡說，免疫球蛋白多用於自體免疫疾病，近年來因擴增適應症，使用量有增加趨勢。相比之下，白蛋白和第8凝血因子的用量較為穩定，分別應用於肝病患者和血友病患者。（編輯：陳政偉）1140104